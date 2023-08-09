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ЗСУ здійснили рейд через Дніпро на Херсонщині та прорвали оборону рф – ISW

09 серпня 2023, 08:07
ЗСУ здійснили рейд через Дніпро на Херсонщині та прорвали оборону рф – ISW
Джерело unian
В ISW оцінюють це як "обмежений рейд", а не повноцінний прорив лінії оборони.

Українські сили здійснили обмежений рейд через річку Дніпро та висадилися на лівому березі Херсонщини та, ймовірно, прорвали там оборону вглиб на 800 метрів.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни.

Кілька прокремлівських воєнних блогерів 8 серпня повідомили, що українські сили висадили до семи катерів (місткість одного близько 6-7 людей), на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері. Там ЗСУ прорвали російську оборону та просунулися на 800 метрів в глибину.

Російський мілблогер зазначив, що нещодавно російське командування передислокувало "підготовлене угруповання" російських десантників з району Козачої Лопані до Запорізької області та замінило їх мобілізованими бійцями невизначеного підрозділу, тим самим послабивши російську оборону в цьому районі. Окупаційний глава Херсонської області Володимир Сальдо применшив інформацію про український десант і заявив, що вогонь російської артилерії відбив українські катери, а українських військових поблизу Козачої Лопані немає.

Однак, більшість відомих російських мілблогерів стверджували, що українським військам вдалося використати тактичний сюрприз і висадитися на лівому березі, перш ніж російські війська відкрили вогонь, і Сальдо, ймовірно, цілеспрямовано намагався спростувати заяви про українську присутність у цьому районі, щоб уникнути паніки в російському інфопросторі.

"Гарячі точки в доступних даних NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за останні 24 години в цьому районі, здається, підтверджують, що там точилися значні бойові дії, яким, ймовірно, передував або супроводжувався артилерійський вогонь", — зазначають аналітики.

До кінця дня 8 серпня багато російських джерел оновили свої заяви, повідомивши, що російські війська зберігають контроль над Козачі Лагері, відкинувши українські сили назад до берегової лінії.

Аналітики ISW наразі не бачили візуальних доказів, які б свідчили про наявність значної кількості українських військових або техніки в районі Козачих Лагерів.

"Поки що з російських повідомлень можна зробити висновок, що українські сили здійснили обмежений рейд через річку, а не більш масштабну операцію. Українські офіційні особи поки не коментували операції в цьому районі", – додали в ISW.

війна в Україніросія окупантиЗСУконтрнаступ

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