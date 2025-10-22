ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям

Понад 50 окупантів потрапили в полон.

Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили село Кучерів Яр на Добропільському напрямку.

Про це Командування ДШВ повідомило у своїх соцмережах.

Зокрема, село звільняв 132 окремий розвідувальний батальйон ДШВ. У межах операції в полон взяли понад 50 окупантів.

"Українські воїни встановили у визволеному селі український прапор — символ повернення життя, свободи і сили духу", — наголосили десантники.

Станом на середину жовтня за весь час операції Сили оборони звільнили 182,8 км² території Покровського району. Ще 230,1 км² — зачистили від диверсантів.