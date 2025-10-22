Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям

22 жовтня 2025, 20:28
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям
Фото: Генштаб ЗСУ
Понад 50 окупантів потрапили в полон.
Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили село Кучерів Яр на Добропільському напрямку. 
 
Про це Командування ДШВ повідомило у своїх соцмережах.
 
Зокрема, село звільняв 132 окремий розвідувальний батальйон ДШВ. У межах операції в полон взяли понад 50 окупантів. 
 
"Українські воїни встановили у визволеному селі український прапор — символ повернення життя, свободи і сили духу", — наголосили десантники. 
 
Станом на середину жовтня за весь час операції Сили оборони звільнили 182,8 км² території Покровського району. Ще 230,1 км² — зачистили від диверсантів.
