Зустріч із Трампом на Алясці дасть змогу путіну позбутися репутації ізгоя – NYT
10 серпня 2025, 17:17
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Існує ймовірність, що Трамп і путін можуть спробувати вирішити долю України без українців.
США протягом майже трьох років від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну дотримувалися принципу "жодних переговорів про Україну без України". Тепер же президент США Дональд Трамп зібрався зустрітися з російським диктатором путіним на Алясці, де не будуть присутні українці, якщо тільки в останню хвилину не надійде запрошення.
Про це йдеться у матеріалі The New York Times.
Там вважають, що заяви Трампа про переговори з російською стороною і про "обмін територіями" між Україною і росією тільки підкреслюють величезні ризики для українців. Є ймовірність, що Трамп і путін спробують розробити мирну угоду, умови якої не враховуватимуть інтереси України.
У виданні нагадали, що незабаром після заяви Трампа про "обмін територіями" президент України Володимир Зеленський запевнив, що "дарувати свою землю окупанту українці не будуть". Він підкреслив, що навіть Конституція України не дасть змоги Києву піти на територіальні поступки.
У виданні не виключають, що Трамп може виявитися не тільки ненадійним партнером України. Ба більше, президент США схильний до лестощів і маніпуляцій з боку путіна, що може вплинути на його позицію щодо російсько-української війни.
Крім того, значні політичні ризики від зустрічі з путіним на Алясці існують і для Трампа, додали у виданні. Російський диктатор може вважати цей крок поступкою з боку США.
"Президент Трамп, схоже, як і раніше, підходить до цих переговорів так, ніби путін веде їх як партнер або друг. Це ускладнить переговори, особливо якщо Україна не братиме в них участі", - заявила в розмові з журналістами директорка з програм та операцій у Центрі стратегії та безпеки імені Скоукрофта при Атлантичній раді Тресса Гуєнов.
Вона додала, що сама зустріч Трампа з путіним є невеличкою перемогою для російського диктатора. Гуєнов вважає, що глава рф намагатиметься використати це навіть після зустрічі.
Відвідування путіним американської території означатиме кінець його політичної та юридичної ізоляції, вважають у виданні. Ба більше, раніше президент США раніше припинив зусилля Міністерства юстиції та Державного департаменту зі збору доказів військових злочинів, скоєних росією під час вторгнення в Україну.
"Незрозуміло, як ми могли запросити людину, яку Міжнародний кримінальний суд класифікував як військового злочинця", - сказав журналістам президент Інституту лідерства керівників Єльського університету Джеффрі Сонненфельд.