Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зустріч із Трампом на Алясці дасть змогу путіну позбутися репутації ізгоя – NYT

10 серпня 2025, 17:17
Зустріч із Трампом на Алясці дасть змогу путіну позбутися репутації ізгоя – NYT
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Існує ймовірність, що Трамп і путін можуть спробувати вирішити долю України без українців.
США протягом майже трьох років від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну дотримувалися принципу "жодних переговорів про Україну без України". Тепер же президент США Дональд Трамп зібрався зустрітися з російським диктатором путіним на Алясці, де не будуть присутні українці, якщо тільки в останню хвилину не надійде запрошення.
 
Про це йдеться у матеріалі The New York Times.
 
Там вважають, що заяви Трампа про переговори з російською стороною і про "обмін територіями" між Україною і росією тільки підкреслюють величезні ризики для українців. Є ймовірність, що Трамп і путін спробують розробити мирну угоду, умови якої не враховуватимуть інтереси України.
 
У виданні нагадали, що незабаром після заяви Трампа про "обмін територіями" президент України Володимир Зеленський запевнив, що "дарувати свою землю окупанту українці не будуть". Він підкреслив, що навіть Конституція України не дасть змоги Києву піти на територіальні поступки.
 
У виданні не виключають, що Трамп може виявитися не тільки ненадійним партнером України. Ба більше, президент США схильний до лестощів і маніпуляцій з боку путіна, що може вплинути на його позицію щодо російсько-української війни.
 
Крім того, значні політичні ризики від зустрічі з путіним на Алясці існують і для Трампа, додали у виданні. Російський диктатор може вважати цей крок поступкою з боку США.
 
"Президент Трамп, схоже, як і раніше, підходить до цих переговорів так, ніби путін веде їх як партнер або друг. Це ускладнить переговори, особливо якщо Україна не братиме в них участі", - заявила в розмові з журналістами директорка з програм та операцій у Центрі стратегії та безпеки імені Скоукрофта при Атлантичній раді Тресса Гуєнов.
 
Вона додала, що сама зустріч Трампа з путіним є невеличкою перемогою для російського диктатора. Гуєнов вважає, що глава рф намагатиметься використати це навіть після зустрічі.
 
Відвідування  путіним американської території означатиме кінець його політичної та юридичної ізоляції, вважають у виданні. Ба більше, раніше президент США раніше припинив зусилля Міністерства юстиції та Державного департаменту зі збору доказів військових злочинів, скоєних  росією під час вторгнення в Україну.
 
"Незрозуміло, як ми могли запросити людину, яку Міжнародний кримінальний суд класифікував як військового злочинця", - сказав журналістам президент Інституту лідерства керівників Єльського університету Джеффрі Сонненфельд.

 

Владімір ПутінДональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється