Зустріч із Трампом на Алясці дасть змогу путіну позбутися репутації ізгоя – NYT

Існує ймовірність, що Трамп і путін можуть спробувати вирішити долю України без українців.

США протягом майже трьох років від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну дотримувалися принципу "жодних переговорів про Україну без України". Тепер же президент США Дональд Трамп зібрався зустрітися з російським диктатором путіним на Алясці, де не будуть присутні українці, якщо тільки в останню хвилину не надійде запрошення.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Там вважають, що заяви Трампа про переговори з російською стороною і про "обмін територіями" між Україною і росією тільки підкреслюють величезні ризики для українців. Є ймовірність, що Трамп і путін спробують розробити мирну угоду, умови якої не враховуватимуть інтереси України.

У виданні нагадали, що незабаром після заяви Трампа про "обмін територіями" президент України Володимир Зеленський запевнив, що "дарувати свою землю окупанту українці не будуть". Він підкреслив, що навіть Конституція України не дасть змоги Києву піти на територіальні поступки.