Зустріч Трампа з путіним впливає на переговори із Зеленським – WSJ

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з правителем росії владіміром путіним у Будапешті для переговорів щодо припинення війни в Україні. Домовленості було досягнуто під час телефонної розмови між лідерами — буквально напередодні візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Цим рішенням американський лідер відклав рішення про передачу Україні ракет Tomahawk.

Трамп назвав бесіду з путіним "дуже продуктивною" й повідомив, що спершу відбудеться зустріч високопосадовців на чолі з держсекретарем США Марко Рубіо, після чого планується особиста зустріч президентів у столиці Угорщини.

Цей крок фактично поставив на паузу рішення Вашингтона про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk. Ще кілька днів тому Трамп сигналізував, що може схвалити це постачання, але тепер дав зрозуміти, що "США не можуть виснажувати свої запаси".

"Tomahawk — це потужна і точна зброя, але вона потрібна і нам", — сказав Трамп, додавши, що під час розмови запитав путіна: "Ви не заперечуєте, якщо я дам пару тисяч "Tomahawk" вашому противнику?"

За словами радника путіна Юрія Ушакова, російський лідер попередив, що будь-які поставки ракет Києву "завдадуть серйозної шкоди відносинам між москвою та Вашингтоном".

Президент Зеленський, прибувши до Вашингтона, заявив, що проводить зустрічі з американськими оборонними компаніями щодо "потужної зброї, яка може зміцнити захист України". Він також натякнув, що розмови про Tomahawk уже вплинули на Кремль:

"москва поспішає відновити діалог, щойно чує слово "Tomahawk"", — написав Зеленський.

Очікується, що Трамп і Зеленський зустрінуться в Білому домі, щоб обговорити постачання далекобійної зброї та обмеження США на її використання. Тим часом Трамп підтвердив, що його особиста зустріч із Путіним може відбутися вже протягом двох тижнів.

"Я роблю це, щоб врятувати душі. Це не для нас — між нами океан. Я роблю це, щоб допомогти Європі. Я думаю, ми досягнемо успіху", — заявив Трамп.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що його країна готується прийняти майбутній "мирний саміт США–росія".