З'явилася перша реакція рф на дрони, які атакували Польщу

У представництві рф у Польщі назвали звинувачення "безпідставними"

Тимчасовий повірений у справах росії в Польщі Андрій Ордаш прокоментував порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками в ніч проти 10 вересня.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Це перша реакція країни-агресора у зв'язку з інцидентом.

"Звинувачення ми вважаємо безпідставними. Жодних доказів, що ці дрони мають російське походження, не надали", – заявив він.

Згодом стало відомо, що міністерство закордонних справ Польщі викликало його для пояснень.

Сьогодні ж голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін заявив пропагандистам Lenta.ru, що в польської сторони немає фактів для звинувачення рф.

"Це нагадує антиросійську шизофренію. Що б не сталося неприємного, в усьому винна росія", – додав він.