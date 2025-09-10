Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
З'явилася перша реакція рф на дрони, які атакували Польщу

10 вересня 2025, 14:33
З'явилася перша реакція рф на дрони, які атакували Польщу
Фото: Reuters
У представництві рф у Польщі назвали звинувачення "безпідставними"
Тимчасовий повірений у справах росії в Польщі Андрій Ордаш прокоментував порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками в ніч проти 10 вересня.
 
Про це пишуть російські ЗМІ.
 
Це перша реакція країни-агресора у зв'язку з інцидентом.
 
"Звинувачення ми вважаємо безпідставними. Жодних доказів, що ці дрони мають російське походження, не надали", – заявив він.
 
Згодом стало відомо, що міністерство закордонних справ Польщі викликало його для пояснень.
 
Сьогодні ж голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін заявив пропагандистам Lenta.ru, що в польської сторони немає фактів для звинувачення рф.
 
"Це нагадує антиросійську шизофренію. Що б не сталося неприємного, в усьому винна росія", – додав він.
