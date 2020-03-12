Астрономи створили мапу Чумацького шляху у 3D

Мапа містить достатньо деталей для астрономів, щоб виміряти прискорення Сонячної системи та розрахувати масу галактики

Усі необхідні дані вчені змогли зібрати завдяки космічному телескопу Gaia, який належить Європейському космічному агентству, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що мапа містить достатньо деталей для астрономів, щоб виміряти прискорення Сонячної системи та розрахувати масу галактики.

Фото: ESA

Ці дані, в свою чергу, підкажуть як формувалася Сонячна система та швидкість, з якою Всесвіт розширювався з часів свого початку.Позначивши на карті положення та рухи зірок, телескоп виявив руйнівні процеси за межами Чумацького Шляху: слабкий потік зірок, помічений між двома сусідніми галактиками, є свідченням того, що більш масивна Велика Магелланова Хмара неухильно поїдає більш маленьку Малу Магелланову Хмару.

Фото: ESA Багато об’єктів, за якими які спостерігає Gaia, є квазарами, надзвичайно віддаленими та надзвичайно яскравими об'єктами, що живляться чорними дірами у мільярд разів більшими за масу Сонця.

Нагадаємо, що у Чумацькому Шляху помітили найменшу планету-сироту