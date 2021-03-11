ФОТОКитайські палеонтологи оголосили про відкриття нового виду динозавра з унікальною метеликоподібною невральною дугою переднього спинного хребця, що відрізняє його від інших троодонтид.
Фото: Institute of Vertebrate Paleontology and PaleoanthropologyПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
03 11 2021 13:29
Китайські вчені виявили новий вид динозавра
Виявлений динозавр належить до часу верхнього крейдяного періоду близько 83-70 млн років тому
Фото: Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Про це повідомляє Сіньхуа.
Дослідницька група виявила голотип динозавра в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю. Голотип складається з майже повного черепа загальною довжиною 12 см та фрагментарних посткраніальних кісток. Довжина його тіла сягає 1 м.
Фото: Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology
Виявлений динозавр належить до часу верхнього крейдяного періоду близько 83-70 млн років тому. У результаті дослідження було виявлено, що цей динозавр перебував у стадії статевого дозрівання, що є ключовим етапом як індивідуального розвитку, так і еволюції популяції.
Це відкриття має важливе значення для вивчення біорізноманіття наземних тварин, дослідження динаміки палеоекологічних змін під час пізнього крейдяного періоду в Північно-Східній Азії, а також вивчення походження птахів.
Як повідомлялося, вчені в Австралії класифікували новий вид динозаврів, який є найбільшим із коли-небудь знайдених на континенті.
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