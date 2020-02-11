ВІДПОЧИНОК ФОТОСтародавнє місто Мачу-Пікчу знову відкрилося після майже восьми місяців закриття через пандемію коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
02 11 2020 14:24
Мачу-Пікчу знову відкрили для туристів
З міркувань безпеки кількість туристів буде обмежена до 675 на день
Фото: з вільних джерел
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє ВВС.
У зв'язку з відкриттям влада Перу в неділю організувала ритуал інків для висловлення подяки богам.
Фото: ЕРА
З міркувань безпеки кількість туристів буде обмежена до 675 на день, що складає близько 30% від звичайної кількості відвідувачів.
Фото: ЕРА
Мачу-Пікчу було внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 1983 році. Це місце є найбільш впізнаваними руїнами Імперії інків, яка домінувала в Андах з 1430-х до 1530-х років.
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