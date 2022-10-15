Масивна "рідкісна" давньоримська мозаїка знайдена в Сирії

У Сирії виявили велику неушкоджену мозаїку, що належить до римської доби, і назвали її найважливішим археологічним відкриттям від того часу, як 11 років тому в країні почалась війна.

Про це повідомляє CBS News.

Відкриття зробили в центральному місті Растан, поблизу Хомсу — третього за величиною міста Сирії. Мозаїку площею 120 квадратних метрів знайшли в старій будівлі. Кожна панель заповнена маленькими різнокольоровими каменями квадратної форми. Експерти припускають, що інші частини мозаїки можуть бути на ділянках, які поки не розчищені.

Саму будівлю датують IV століттям — її викупили ліванські бізнесмени та передали сирійській державі. Археологи припустили, що в будівлі могли бути громадські лазні. Археологи зазначили, що збереглося понад 90% віднайденої мозаїки. Загалом, за словами дослідників, ця мозаїка є найповнішою та найрідкіснішою серед усіх таких панно, які знаходили в сучасній Сирії.

Доктор Хумам Саад, заступник директора з розкопок та археологічних досліджень, сказав, що знайдені мозаїчні зображення є рідкісним зображенням древніх воїнів-амазонок у римській міфології.

"Те, що перед нами, — це відкриття, рідкісне в глобальному масштабі", — сказав Саад, додавши, що зображення "багаті деталями" і включають сцени Троянської війни між греками і троянцями. На мозаїці також зображений давньоримський бог моря Нептун та 40 його коханок.