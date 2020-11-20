Після 57 років роботи у джунглях Пуерто-Рико закривають космічний телескоп, що знайшов перші екзопланети

США вирішило закрити Аресібську обсерваторію у джунглях Пуерто-Рико після двох аварійних ситуацій.

У комітеті з питань науки, космосу та технологій у США заявили, що засмучені втратою об'єкта

Телескоп складається з рефлекторною тарілки шириною у 305 метрів, над нею на висоті 137 метрів висить 900-тонна конструкція, повідомляє "Громадське". Платформа підвішена кабелями, з'єднаними з вежами з радіоприймачами.

У серпні один із допоміжних кабелів вислизнув із розетки, провалився та зробив 30-метровий отвір. Тоді в обсерваторії припинили операції.

Університет Центральної Флориди, який з 2018 користувався обсерваторією, працював над тим, щоб стабілізувати телескоп.

Друга аварійна ситуація космічного телескому "Аресібо"

Фото: Twitter The SETI Institute

Але шостого листопада обірвався ще один опорний кабель. Науковці вирішили, що пошкодження телескопа неможливо усунути без ризику для життя робочих бригад. Тому Національний науковий фонд вирішив припинити діяльність обсерваторії та телескопа.

Крім того, інженери досі не встановили причину першої аварії у серпні. Але тепер усі сили направлять на те, щоб вивести з експлуатації гігантську споруду.

У комітеті з питань науки, космосу та технологій у США заявили, що засмучені втратою об'єкта:

"Кожен, хто працював на цьому об'єкті, повинен пишатися тим, чого досягнув. Аресібо запам'ятається чудовою науковою спадщиною".

Що зробив телескоп "Аресібо"?

Він був другим за величиною радіотелескопом, із 1963 року спостерігав за астрофізичними об'єктами та астероїдами. Завдяки цьому телескопу вчені отримали докази існування нейтронних зірок.

Також він ідентифікував перший бінарний пульсар, завдяки якому у 1993 році американські фізики отримали Нобелівську премію. А ще "Аресібо" відкрив перші екзопланети у 1992 році

Крім того, телескоп у 1999 році виявив астероїд Бенну, з якого в цьому році взяли зразки ґрунту.

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