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28 04 2021 17:23

Посол Нідерландів подарував українським лікарям 600 горщиків тюльпанів

Ми прагнемо підтримати тих, хто працює на передовій: подякувати медичним працівникам, які вдень і вночі рятують людські життя
Посол Королівства Нідерландів в Україні Йеннес де Мол подарував 600 горщиків з тюльпанами українським лікарям в знак подяки.
Посол Нідерландів подарував українським лікарям 600 горщиків тюльпанів Фото: Українська правда
Дарунки отримали працівники Олександрівської лікарні міста Києва та Київської міської клінічної лікарні №6, повідомляє Українська правда із посиланням на пресслужбу посольства.
 
У такий спосіб посол подякував медичному персоналу за самовіддану працю під час пандемії COVID-19. 
 
У відомстві зазначають, що навантаження на медичну систему зростає щодня, і таким жестом вони хочуть морально підтримати медичних працівників.
 

Фото: Українська правда
 

"Ми прагнемо підтримати тих, хто працює на передовій: подякувати медичним працівникам, які вдень і вночі рятують людські життя. Також ми допомагаємо Україні в проекті розмінування на Донбасі разом із волонтерами з організації HALO Trust. Щиро сподіваємося, що цей подарунок допоможе підняти настрій працівників лікарні і заохотить українців ще частіше висловлювати свою подяку, підтримку і повагу лікарям", – наголосив посол Йеннес де Мол.


Фото: Українська правда

У посольстві розповідають, що для підтримки нададуть захисний одяг для роботи в умовах з підвищеним ризиком зараження.

Фото: Українська правда
 
Раніше Нідерланди також брали участь у організації доставки в Україну тестових наборів та вакцин.
 
А ще надали фінансову допомогу на проведення аналізу поточної ситуації, пов’язаної із COVID-19 та моделювання сценаріїв поширення.
 
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