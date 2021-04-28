CУСПІЛЬСТВО ФОТОПосол Королівства Нідерландів в Україні Йеннес де Мол подарував 600 горщиків з тюльпанами українським лікарям в знак подяки.
Фото: Українська правда
Фото: Українська правдаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
28 04 2021 17:23
Посол Нідерландів подарував українським лікарям 600 горщиків тюльпанів
Ми прагнемо підтримати тих, хто працює на передовій: подякувати медичним працівникам, які вдень і вночі рятують людські життя
Фото: Українська правда
Дарунки отримали працівники Олександрівської лікарні міста Києва та Київської міської клінічної лікарні №6, повідомляє Українська правда із посиланням на пресслужбу посольства.
У такий спосіб посол подякував медичному персоналу за самовіддану працю під час пандемії COVID-19.
У відомстві зазначають, що навантаження на медичну систему зростає щодня, і таким жестом вони хочуть морально підтримати медичних працівників.
Фото: Українська правда
"Ми прагнемо підтримати тих, хто працює на передовій: подякувати медичним працівникам, які вдень і вночі рятують людські життя. Також ми допомагаємо Україні в проекті розмінування на Донбасі разом із волонтерами з організації HALO Trust. Щиро сподіваємося, що цей подарунок допоможе підняти настрій працівників лікарні і заохотить українців ще частіше висловлювати свою подяку, підтримку і повагу лікарям", – наголосив посол Йеннес де Мол.
Фото: Українська правда
У посольстві розповідають, що для підтримки нададуть захисний одяг для роботи в умовах з підвищеним ризиком зараження.
Фото: Українська правда
Раніше Нідерланди також брали участь у організації доставки в Україну тестових наборів та вакцин.
А ще надали фінансову допомогу на проведення аналізу поточної ситуації, пов’язаної із COVID-19 та моделювання сценаріїв поширення.
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