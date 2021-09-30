Rolls-Royce показав прототип свого першого електрокара

Також Rolls-Royce зазначив, що повністю електрифікує всі свої авто до 2030 року

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Electrek.

У компанії заявили, що перший електрокар матиме назву Spectre, а на ринку модель має вийти вже у четвертому кварталі 2023 року. Решту характеристик нового транспортного засобу преміум-класу наразі не розголошують.

Фото: electrek.co

Ба більше, компанія планує незабаром розпочати тестування електричного автомобіля на дорогах.



Фото: electrek.co

Також Rolls-Royce зазначив, що повністю електрифікує всі свої авто до 2030 року.

Як повідомлялося, німецький автовиробник Mercedes-Benz представив новий автомобіль преміумкласу Mercedes-Maybach Edition 100.