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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
30 09 2021 17:15

Rolls-Royce показав прототип свого першого електрокара

Також Rolls-Royce зазначив, що повністю електрифікує всі свої авто до 2030 року
Британська компанія Rolls-Royce представила прототип свого першого електричного автомобіля.
Rolls-Royce показав прототип свого першого електрокара Фото: electrek.co
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Electrek.
 
У компанії заявили, що перший електрокар матиме назву Spectre, а на ринку модель має вийти вже у четвертому кварталі 2023 року. Решту характеристик нового транспортного засобу преміум-класу наразі не розголошують.
 
Фото: electrek.co
 
Ба більше, компанія планує незабаром розпочати тестування електричного автомобіля на дорогах.
 

Фото: electrek.co
 
Також Rolls-Royce зазначив, що повністю електрифікує всі свої авто до 2030 року.
 
Як повідомлялося, німецький автовиробник Mercedes-Benz представив новий автомобіль преміумкласу Mercedes-Maybach Edition 100.
 
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