ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОБританська компанія Rolls-Royce представила прототип свого першого електричного автомобіля.
Фото: electrek.coПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
30 09 2021 17:15
Rolls-Royce показав прототип свого першого електрокара
Також Rolls-Royce зазначив, що повністю електрифікує всі свої авто до 2030 року
Фото: electrek.co
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Electrek.
У компанії заявили, що перший електрокар матиме назву Spectre, а на ринку модель має вийти вже у четвертому кварталі 2023 року. Решту характеристик нового транспортного засобу преміум-класу наразі не розголошують.
Фото: electrek.co
Ба більше, компанія планує незабаром розпочати тестування електричного автомобіля на дорогах.
Фото: electrek.co
Також Rolls-Royce зазначив, що повністю електрифікує всі свої авто до 2030 року.
Як повідомлялося, німецький автовиробник Mercedes-Benz представив новий автомобіль преміумкласу Mercedes-Maybach Edition 100.
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