ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОНевелике норвезьке місто Тронхейм відзначилось цікавою транспортною ініціативою: наступного року там запустять безпілотний електричний паром з нульовим рівнем викидів.
Фото: zeabuz.com
Фото: zeabuz.com
Фото: zeabuz.comПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
25 10 2021 10:53
У Норвегії запустять "розумний" елекропором з нульовим рівнем викидів
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Фото: zeabuz.com
Як передає Укрінформ, автономний паром розробили дослідники з Норвезького університету науки і технологій (NTNU), а його будівництвом і експлуатацією займеться спеціально створена компанія Zeabuz.
Електричний паром курсуватиме через канал, який розділяє порт і центр міста, і працюватиме подібно ліфту. Пасажири зможуть натиснути кнопку, щоб викликати паром на свою сторону.
Фото: zeabuz.com
Zeabuz вміщує до 12 пасажирів, а також велосипеди і долає канал менш ніж за 60 секунд, економлячи пасажирам 15 хвилин пішки. Поки човен чекає біля пристані, він заряджається. Пором Zeabuz матиме низькі експлуатаційні витрати, що дозволить зробити поїздку на ньому безкоштовною.
Фото: zeabuz.com
"Наше рішення з автономності є передовим у світі і допоможе створювати безпілотні пороми, які безпечно маневрують серед інших човнів, самі причалюють і безпечно обслуговують пасажирів", - цитує Асгейра Дж. Соренсена (Asgeir J. Sørensen), директора дослідницького центру NTNU з автономних морських операцій Naked Science.
Фото: zeabuz.com
Як очікується, багато великих міст зможуть відтворити це рішення, щоб використовувати на своїх водних каналах, зменшивши кількість транспортних засобів на дорогах у години пік, і, можливо, навіть підвищити туристичний потік. Подібні електричні безпілотні човни здатні скоротити трафік у великих містах і поліпшити якість повітря, а також знизити рівень шумового забруднення.
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