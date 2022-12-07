У Рівному оцифрували стародрук, виданий у 1734 році в Почаєві

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила завідувачка сектору впровадження цифрових технологій музею Ольга Морозова.

"Стародрук, який ми щойно оцифрували – "Служебник", виданий у 1734 році. Частина тиражу з титульним аркушем 1735 року мала наклад понад 1000 примірників. На титулі - зображення Почаївської чудотворної ікони Богородиці, датоване 1733 роком, за рік до виходу "Служебника". Книгу присвячено фундатору Почаївської друкарні єпископу Рудницькому. На звороті титульного аркуша вміщено його герб, а в досить довгій посвяті йдеться про початок друкарства в Почаєві", - зазначила Морозова.







У Рівному оцифрували перший стародрук, виданий у 1734 році в Почаєві / Фото: Рівненський обласний краєзнавчий музей

За її словами, нині в Рівненському обласному краєзнавчому музеї зберігається понад 100 стародруків, датованих до 1800 року. Їх поступово переводять у цифровий формат.

На сайті музею вже можна "погортати" Острозьку Біблію 1581 року, Євангеліє 1608 року, Почаївське Євангеліє XVIII століття, книгу церковних пісень "Октоїх" Дерманський, який побачив світ у 1604 році, Місяцеслов XIX століття.

Серед оцифрованих стародруків та рукописів - і «Анфологіон», який видали у 1638 році у друкарні Львівського Свято-Успенського ставропігійного братства. Книга містить богослужбові тексти на всі свята року, про життя святих, святоотцівські праці, уривки Святого Письма, молитви. Видання проілюстрував Ілля — тогочасний знаний майстер-гравер, який створив понад 500 гравюр до книг.

Як повідомлялося, у фондах Рівненського обласного краєзнавчого музею налічується майже 300 тисяч експонатів, з них понад 20 тисяч представлені в постійних експозиціях та на виставках. Серед оригінальних експонатів - гербарії рідкісних рослин Рівненщини, давньоруські срібні прикраси ХІІ – ХІІІ ст, твори волинського іконопису, колекція стародруків, предмети козацької доби, біломармурові роботи відомого польсько – італійського скульптора Сосновського, колекції монет, холодної та вогнепальної зброї.