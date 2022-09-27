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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
27 09 2022 16:36

У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет

У центрі Запоріжжя волонтери БФ “Паляниця” встановили величезну скульптуру бронежилета, яка є символом боротьби та перемоги.
У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет Фото: Ukrinform
Про це журналістам розповів керівник БФ "Паляниця" Василь Бушаров, передає кореспондент Укрінформу.
 
"Над цим бронежилетом працювали 2,5 місяця. Ідея належить Євгену, який з перших днів війни працює зварювальником у волонтерському центрі. Євген з іншими колегами розробили систему зварювання, яка дозволяла утримувати кулю навіть на зварювальному шві. Плити, які вони зробили, врятували життя нашим хлопцям на війні", - зазначив Бушаров.
 
 
 
 
У центрі Запоріжжя встановили 2,5-тонний бронежилет / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ
Одного разу Євген вирішив зробити скульптуру, яка увічнить працю сотень зварювальників, які воювали за допомогою зварювальних апаратів: робили жилети, протитанкові їжаки, буржуйки. Спочатку він хотів зробити величезний протитанковий їжак, але вирішили, що бронежилет, як символ спротиву, буде актуальніше. Так з'явився величезний бронежилет із ресор.
 
Нині цей символ опору в центрі Запоріжжя, на проспекті Маяковського. Наступне його місце - Дніпро.
 
Волонтери кажуть, що хочуть, аби “бронік” гастролював і за кордоном. На артоб’єкті є спеціальні коди, відсканувавши які можна дізнатись про діяльність волонтерського центру та, за бажанням, допомогти фонду.
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