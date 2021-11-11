ПОЛІТИКА ФОТОДля захисту кордону України з Білоруссю додатково залучать 8,5 тисячі військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії та поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
11 11 2021 15:41
Україна додатково перекидає до кордону з Білоруссю 8,5 тисячі силовиків
Український рубіж необлаштований, тому у найкоротші терміни Україна має звести "інтелектуальний кордон" з Росією та Білоруссю. Для фінансування цього проєкту знадобиться 17 млрд грн. Ці кошти будуть виділені з бюджету
Фото: МВС
Про це під час робочої поїздки у Волинську область заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє пресслужба МВС.
"Ми посилюємо прикордонні підрозділи силами Національної поліції та Національної гвардії. Додатково буде залучено близько 8,5 тисячі військовослужбовців та поліцейських. Це потужне угруповання складатиметься з 3 тисяч військослужбовців ДПСУ; 3,5 тисячі – НГУ та 2 тисяч – Нацполіції. Чергуватиме також авіація МВС, зокрема - 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і за потреби перекидатимуть наші сили на кордон", - сказав Монастирський.
За його словами, такі дії дозволять стримати нелегальних мігрантів, проте комплексним вирішенням проблеми є лише будівництво надійного сучасного інтелектуального кордону.
"Український рубіж необлаштований, тому у найкоротші терміни Україна має звести "інтелектуальний кордон" з Росією та Білоруссю. Для фінансування цього проєкту знадобиться 17 млрд грн. Ці кошти будуть виділені з бюджету", - заявив міністр.
Своєю чергою голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко наголосив, що наразі загрози для України з боку кордону із Білоруссю немає, ситуація стабільна та контрольована.
"Однак наша служба разом із Нацполіцією та Нацгвардією відпрацьовує всі можливі сценарії для того, аби захистити український кордон від можливої спроби прориву, штучно організованого натовпами мігрантів", - зауважив Сергій Дейнеко.
Як зазначається, Монастирський на Волині перевірив стан охорони держкордону з Білоруссю і місця дислокації додаткових сил МВС, де розташовано підрозділи ДПСУ, НГУ і Нацполіції. Їх перекинуто та розгорнуто відповідно до рішення РНБО щодо посилення охорони кордону на напрямках потенційного руху незаконних мігрантів із сусідньої Білорусі.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 10 листопада заявив, що Україна посилить безпеку на кордоні з Білоруссю через міграційні виклики.
Литва, Польща і Латвія звинувачують Білорусь у навмисне створеному міграційному тиску в межах ворожих гібридних дій проти них як країн ЄС.
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