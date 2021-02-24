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24 02 2021 10:10

В Австралії знайшли найдавніший у регіоні наскельний малюнок тварини

Йому понад 17 тисяч років
У печері в штаті Західна Австралія виявили зображення кенгуру віком 17,3 тисячі років - це найстаріший приклад наскельного живопису в Австралії.
В Австралії знайшли найдавніший у регіоні наскельний малюнок тварини Фото: з вільних джерел

Відкриття групи австралійських археологів опублікували у виданні Nature Human Behaviour, повідомляє "Громадське".

Науковці знайшли декілька наскельних малюнків у печері в окрузі Кімберлі. Малюнки зробили червоною охрою та зображали світ фауни цього регіону.

Фото: Nature Human Behaviour

Фото: Nature Human Behaviour

Фото: Nature Human Behaviour

Фото: Nature Human Behaviour

У печері є зображення кенгуру, змій та інших тварин. Вік малюнків науковці встановлювали за допомогою методу радіовуглецевого датування залишків давніх гнізд ос, що розташовувалися поруч.

Вченим пощастило, адже залишки осиних гнізд були як під шаром наскельних малюнків, так і поверх них, що допомогло встановити максимальний та мінімальний вік зображень.

За розрахунками науковців, найстаріше зображення - малюнок кенгуру, створений від 17 500 до 17 100 років тому. Археологи взяли середнє значення у 17 300 років, однак навіть із похибкою це зображення кенгуру є найстарішим наскельним малюнком серед будь-коли знайдених в Австралії.

Фото: Nature Human Behaviour

Фото: Nature Human Behaviour

Свен Узман, археолог із Університету Західної Австралії, що спеціалізується на наскельному мистецтві, заявив, що між цим зображенням кенгуру та мистецтвом інших регіонів може існувати певний зв'язок.

"Це знакове зображення кенгуру візуально схоже на наскельні малюнки з островів у Південно-Східній Азії, створені понад 40 тисяч років тому, що свідчить про культурний зв'язок і натякає на існування більш давнього наскельного мистецтва в Австралії", - сказав він.

Нагадаємо, що в Австралії дослідники знайшли 572 наскельні малюнки, зроблені за досі невідомим стилем

 

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