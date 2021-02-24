В Австралії знайшли найдавніший у регіоні наскельний малюнок тварини

Фото: Nature Human Behaviour

Фото: Nature Human Behaviour

Фото: Nature Human Behaviour

Фото: Nature Human Behaviour

У печері є зображення кенгуру, змій та інших тварин. Вік малюнків науковці встановлювали за допомогою методу радіовуглецевого датування залишків давніх гнізд ос, що розташовувалися поруч.

Вченим пощастило, адже залишки осиних гнізд були як під шаром наскельних малюнків, так і поверх них, що допомогло встановити максимальний та мінімальний вік зображень.

За розрахунками науковців, найстаріше зображення - малюнок кенгуру, створений від 17 500 до 17 100 років тому. Археологи взяли середнє значення у 17 300 років, однак навіть із похибкою це зображення кенгуру є найстарішим наскельним малюнком серед будь-коли знайдених в Австралії.

Фото: Nature Human Behaviour

Фото: Nature Human Behaviour