Вчені надрукували штучне вухо під шкірою живої миші за допомогою біопринтера
Про це йдеться у статті, опублікованій в журналі Science Advances, зазначає "Громадське".
Завдяки винайденій технології вчені зуміли надрукувати під шкірою живої миші структуру у формі вуха, а також загоїти закриту рану за допомогою латки зі стовбуровими клітинами.
Головна перевага такого біопринтера - неінвазивність: щоб надрукувати полімерну деталь, необхідно лише ввести в потрібне місце розчин-заготовку. В основі технології лежать двошарові наноініціатори - їхня внутрішня частина поглинає інфрачервоне світло і випромінює ультрафіолетове, а зовнішній шар під дією ультрафіолету запускає полімеризацію.
Якщо пояснювати детальніше, то вчені проникали крізь шкіру за допомогою інфрачервоного випромінювання, яке проходить крізь тканини найкраще, а ультрафіолет, необхідний власне для "друку", отримували вже на місці, всередині організму. Його добували за допомогою спеціальних наночасток, здатних накопичувати й випромінювати електромагнітну енергію.
Штучне вухо з живими хрящовими клітинами, яке надрукували під шкірою миші
Фото: Science Advances
Практичного застосування у надрукованої мініатюрної копії людського вуха розміром у пів сантиметра не було. Головне - вченим вдалося довести, що така операція в принципі можлива.
Варто зазначити, що проблема, яку спробували вирішити вчені, цілком реальна і досить гостра. Приблизно одна з 2-10 тисяч людей в світі народжується з недорозвиненою вушною раковиною й потребує пластичної реконструкції вуха - для цього роблять хірургічну операцію.
Однак будь-яка операція пов'язана з можливими ускладненнями, тому неінвазивна реконструкція хряща вуха за новою технологією могла б стати безпечнішою опцією для таких дітей.
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