Вчені надрукували штучне вухо під шкірою живої миші за допомогою біопринтера

Вчені з Бельгії, Китаю і США під керівництвом Малін Го із Сичуанського університету створили технологію 3D-біодруку, яка може друкувати полімерні форми з живими клітинами крізь різні тканини.

Варто зазначити, що проблема, яку спробували вирішити вчені, цілком реальна і досить гостра

Про це йдеться у статті, опублікованій в журналі Science Advances, зазначає "Громадське".

Завдяки винайденій технології вчені зуміли надрукувати під шкірою живої миші структуру у формі вуха, а також загоїти закриту рану за допомогою латки зі стовбуровими клітинами.

Головна перевага такого біопринтера - неінвазивність: щоб надрукувати полімерну деталь, необхідно лише ввести в потрібне місце розчин-заготовку. В основі технології лежать двошарові наноініціатори - їхня внутрішня частина поглинає інфрачервоне світло і випромінює ультрафіолетове, а зовнішній шар під дією ультрафіолету запускає полімеризацію.

Якщо пояснювати детальніше, то вчені проникали крізь шкіру за допомогою інфрачервоного випромінювання, яке проходить крізь тканини найкраще, а ультрафіолет, необхідний власне для "друку", отримували вже на місці, всередині організму. Його добували за допомогою спеціальних наночасток, здатних накопичувати й випромінювати електромагнітну енергію.

Штучне вухо з живими хрящовими клітинами, яке надрукували під шкірою миші Фото: Science Advances Практичного застосування у надрукованої мініатюрної копії людського вуха розміром у пів сантиметра не було. Головне - вченим вдалося довести, що така операція в принципі можлива. Варто зазначити, що проблема, яку спробували вирішити вчені, цілком реальна і досить гостра. Приблизно одна з 2-10 тисяч людей в світі народжується з недорозвиненою вушною раковиною й потребує пластичної реконструкції вуха - для цього роблять хірургічну операцію. Однак будь-яка операція пов'язана з можливими ускладненнями, тому неінвазивна реконструкція хряща вуха за новою технологією могла б стати безпечнішою опцією для таких дітей.