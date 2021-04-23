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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
23 04 2021 14:56

Віденський стартап пропонує фарбувати одяг бактеріями

"Мікроорганізми можуть виробляти фарби, і ми намагаємось використовувати це у промислових масштабах", - заявила хімік Карін Флек
Текстильна лабораторія Vienna Textile Lab розробляє натуральні барвники з бактерій для текстильної промисловості.
Віденський стартап пропонує фарбувати одяг бактеріями Фото: Bacteriographie Falco, Erich Schopf

Як передає Укрінформ з посиланням на Futurezone, таким чином віденський стартап прагне зробити індустрію моди більш екологічною.

"Мікроорганізми можуть виробляти фарби, і ми намагаємось використовувати це у промислових масштабах", - заявила хімік Карін Флек, яка давно працювала над цим питанням і торік заснувала Віденську текстильну лабораторію.

Фото: Bacteriographie Falco, Erich Schopf / Karin Fleck, Vienna Textile Lab / Capsule Collection von anima

За її словами, наразі триває дослідження того, які мікроорганізми який саме колір продукують. Це відбувається як методом проб, так і з використанням наявного досвіду - на базі бактеріологічної колекції, складеної художником Еріхом Шопфом, який використовував мікроорганізми у своїй роботі.

Фото: Bacteriographie Falco, Erich Schopf / Karin Fleck, Vienna Textile Lab / Capsule Collection von anima

"Ми систематично аналізуємо бактерії та перевіряємо, на які речовини вони діють", - зазначила Флек.

Її команда вже дослідила понад 20 таких мікроорганізмів. Зразки тканини, пофарбовані барвниками з бактерій, вже доступні у відтінках жовтого, оранжевого, червоного, синього, бежевого, а також у зеленкуватому кольорі. За словами Флек, зелений – найскладніший колір.

Одна з проблем, яку мають вирішити дослідники - як можна використати метаболізм, завдяки якому кольори генеруються в клітинах, у промислових масштабах. Ще одна проблема полягає в тому, що не всі такі природні барвники діють однаково на всі волокна.

Поки Vienna Textile Lab не має готового продукту, роботи більше ведуться у лабораторії. За планами, готовий продукт може з’явитися не раніше ніж через 5 років.

Згідно з дослідженнями, текстильна промисловість є одним зі значних забруднювачів довкілля. Вона споживає не лише багато води - близько 6-9 трлн літрів щорічно, а й серйозно впливає на екосистему через масове використання хімічних речовин.

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