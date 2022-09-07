Вінницьке підприємство розпочало експортувати до Франції діжонську гірчицю

ПрАТ "Вінницька смакохарчова фабрика" розпочало виробництво діжонської гірчиці і вже експортує її до Франції.

Про це у Фейсбуці повідомив заступник міського голови Вінниці Сергій Очеретний.

"Вінницька смакохарчова фабрика» налагодила виробництво діжонської гірчиці. А перша партія продукції вже експортована на полиці французьких магазинів", - написав Очеретний.



Фото: Фейсбук Андрія Очеретного

За його словами, підприємство уклало ще три контракти на постачання цього продукту в країни Європейського Союзу.

Посадовець зазначив, шо у зв'язку з цим деякі місцеві аграрії на наступний сезон вже запланували вирощування гірчиці.

Приватне акціонерне товариство "Вінницька харчосмакова фабрика" - один із лідерів Вінниччини у галузі плодоовочевої консервації. А на теренах України - незаперечний лідер з виробництва хріну "Вінницького" з буряком, який є візитівкою компанії. Загалом на підприємстві виробляється близько 30 видів продукції, більшість із яких – смакові приправи на основі гірчиці та хріну, кетчупи та майонез, безалкогольні напої тощо.