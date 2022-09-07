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09 07 2022 11:16

Вінницьке підприємство розпочало експортувати до Франції діжонську гірчицю

ПрАТ "Вінницька смакохарчова фабрика" розпочало виробництво діжонської гірчиці і вже експортує її до Франції.
Вінницьке підприємство розпочало експортувати до Франції діжонську гірчицю Фото: Фейсбук Андрія Очеретного
Про це у Фейсбуці повідомив заступник міського голови Вінниці Сергій Очеретний.
 
"Вінницька смакохарчова фабрика» налагодила виробництво діжонської гірчиці. А перша партія продукції вже експортована на полиці французьких магазинів", - написав Очеретний.
 

Фото: Фейсбук Андрія Очеретного 
 
За його словами, підприємство уклало ще три контракти на постачання цього продукту в країни Європейського Союзу.
 
Посадовець зазначив, шо у зв'язку з цим деякі місцеві аграрії на наступний сезон вже запланували вирощування гірчиці.
 
Приватне акціонерне товариство "Вінницька харчосмакова фабрика" - один із лідерів Вінниччини у галузі плодоовочевої консервації. А на теренах України - незаперечний лідер з виробництва хріну "Вінницького" з буряком, який є візитівкою компанії. Загалом на підприємстві виробляється близько 30 видів продукції, більшість із яких – смакові приправи на основі гірчиці та хріну, кетчупи та майонез, безалкогольні напої тощо.
 
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