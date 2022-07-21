Зникла морська лілія носитиме прізвище Зеленського, вирішили польські палеонтологи

Прізвище чинного президента України Володимира Зеленського буде увіковічено в палеонтології. Такої думки дійшли польські вчені, які виявили та описали нового представника голкошкірих Юрського періоду, якого ще називають морською лілією.

"На честь Володимира Олександровича Зеленського, шостого та чинного президента України за його за мужність та відвагу в захисті вільної України", - сказано в повідомленні Лондонського королівського товариства з розвитку знань про природу.

Відомо, що викопним решткам нового виду морської лілії біля 150 млн років, вони належать до роду Ausichicrinites. Як повідомляється, представника безхребетних тварин Юрського періоду (тривав приблизно 56,3 млн років, від 201,3 млн років до приблизно 145 млн років тому) було знайдено у формації Антало в Ефіопії (Африка). Тепер ця вимерла тварина офіційно називається Ausichicrinites zelenskyyi, цю назву їй дала група польських вчених-палеонтологів на чолі з Маріушем Саламоном з Інституту досліджень Землі.

Як встановили дослідники, у знайденої тварини було 10 довгих рук, гострі пазурі, необхідні для того, щоб чіплятися за дно. Одна з рук була відірвана, ймовірно через напад якогось хижака. Проте, як відомо в науковому середовищі, голкошкірі здатні до відновлення пошкоджених кінцівок. Вчені встановили ознаки регенерації пошкодженої кінцівки у Ausichicrinites zelenskyyi.



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Морські лілії живуть виключно в солоній воді. Вони зустрічаються в усіх регіонах Світового океану, включно з арктичними та антарктичними водами. Діапазон глибин, на яких можуть зустрічатися морські лілії, - від мілководних ділянок до глибини майже 10 км. Розміри істот можуть бути від декількох см до 2,5 м.



Зеленський в світі

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Як відомо, прізвище українського президента стало особливо популярним після його обрання на цю посаду. Ним називали навіть дітей. 23 березня 2020 року в Ужгороді в сім'ї ромів народився хлопчик, якого тепер звати саме Зеленський. Повне ім'я - Дьопйош Зеленський Євгенович. Як пояснювала його мати Магдалина, її син так названий, оскільки їй до вподоби розважальна телепередача "Розсміши коміка", одним з ведучих свого часу був Зеленський.

Окрім того, іменем глави української держави також названа вулиця в фінській столиці Гельсінкі, що знаходиться поруч з посольством рф. Аналогічна ініціатива про перейменування вулиці поблизу російського посольства в Оттаві було запропоновано в парламенті Канади. Про появу таблички з іменем українського лідера на вулиці шотландського Единбурга повідомляла в травні цього року посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

Ізраїльський підприємець також вирішив перейменувати свій бар в Єрусалимі після військового вторгнення рф в Україну. Тепер він називається "Зеленський", замість "путін".