99-річний ветеран британської армії Том Мур вирішив допомогти медикам, які борються з коронавірусом
Том пообіцяв, що до свого дня народження, яке у нього в кінці квітня, 100 раз обійде свій 25-метровий сад без сторонньої допомоги. Таким чином він хотів зібрати 1000 фунтів, проте вже зібрав понад 30 000 000 фунтів.
Але й на цьому ветеран не зупинився. На днях він встановив новий рекорд. Спільно зі співаком Майклом Боллом і співробітниками національної служби охорони здоров’я Великобританії Том Мур записав кавер на пісню You’ll Never Walk Alone, який зайняв перше місце в ТОП-чарті Великобританії, обігнавши співака The Weeknd з хітом Blinding Lights.
Джерело : Telegram-канал “Вірусні історії”,де зібрані особисті розповіді про коронавірусну хворобу в Україні та в світі - https://t.me/virus_stories
Нагадаємо, що у світі зафіксували 3 млн 066 тисяч 417 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 923 448, а померли — 211 663 людей.
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