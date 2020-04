99-річний ветеран британської армії Том Мур вирішив допомогти медикам, які борються з коронавірусом

Що переживає людина, яка захворіла на COVID-19, сповіді лікарів з інфекційних медичних установ, шлях до одужання та як прості люди допомагпють у боротьбі з вірусом. Одна з таких історій належить 99 - річному ветирану британської армії.

Том пообіцяв, що до свого дня народження, яке у нього в кінці квітня, 100 раз обійде свій 25-метровий сад без сторонньої допомоги. Таким чином він хотів зібрати 1000 фунтів, проте вже зібрав понад 30 000 000 фунтів.

Але й на цьому ветеран не зупинився. На днях він встановив новий рекорд. Спільно зі співаком Майклом Боллом і співробітниками національної служби охорони здоров’я Великобританії Том Мур записав кавер на пісню You’ll Never Walk Alone, який зайняв перше місце в ТОП-чарті Великобританії, обігнавши співака The Weeknd з хітом Blinding Lights.

Джерело : Telegram-канал “Вірусні історії”,де зібрані особисті розповіді про коронавірусну хворобу в Україні та в світі - https://t.me/virus_stories

