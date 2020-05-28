езультати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 28 травня

Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.

В Україні за минулу добу зафіксовано 477 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 32 у дітей та 104 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 141 особу. За добу 444 особи одужали, 11 осіб померли.

За останню добу проведено 10298 тестувань методом ПЛР.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Рівненській (74), Львівській (70), Чернівецькій (57) областях та в місті Києві (54).

МОЗ до кінця червня завершить розробку і передасть на розгляд уряду Національну стратегію з профілактики, діагностики та лікування орфанних захворювань. До підготовки стратегії буде залучено пацієнтські організації. Документ передбачатиме: впровадження реєстру громадян, які страждають на орфанні захворювання, забезпечення доступу до профілактики, лікування, діагностики та реабілітації таких хворих, розробку нормативно-правових актів та адаптацію законодавства до потреб надання допомоги хворим, збір статистичної інформації щодо частоти та спектру хвороб, впровадження ефективних методів ранньої діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів, забезпечення доступу до лікування.

МОЗ залучатиме пацієнтські організації до визначення переліку ліків, необхідних для лікування пацієнтів з рідкісними (орфанними) захворюваннями. У групу визначення таких ліків також увійдуть провідні спеціалісти.

На доручення президента України Мінрегіонрозвитку розробляє механізм страхування медиків, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію.

В переліку лікарень, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію, немає медзакладів, які підпорядковуються Державному управлінню справами.

У відповідь на звернення Харківської обласної інфекційної лікарні про критичну ситуацію в закладі із забезпеченням ліками, МОЗ створило спеціальну комісію, яка провела відповідну перевірку. Найближчим часом комісія має надати звіт щодо ситуації в цій лікарні.

МОЗ розглядає питання створення епідеміологічної служби в складі міністерства. Її виділення в окремий орган центральної виконавчої влади не розглядається.

МОЗ розробило концепцію наповнення державного резерву медичними засобами. Передбачається, що запаси ліків та ЗІЗ будуть розміщено безпосередньо у лікарнях. На сьогодні зроблено попередні розрахунки щодо обсягів державного резерву та вартості його створення.