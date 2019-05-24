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Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації

Він додав, що президенту ніхто не віддавав честь, бо від них того не вимагають
Глава Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак вважає, що командувач Силами спеціальних операцій Ігорь Луньов не здійснював демаршу, коли не віддав честь президенту Володимиру Зеленському після інавгурації.
Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації

"Ніякого демаршу немає, в цьому я впевнений. Він професіонал, військовий, він не політик і в політику не влазить", - сказав Хомчак в інтерв’ю "УНІАН", "ТСН" та "ТСН Тиждень".

"У тому, що дехто не віддав військове вітання президенту, я не бачу ніякого подвійного дна. По-перше, я чудово знаю генерала Луньова, ніяких викликів він не кидає, він добросовісний, порядний генерал, який виконує свої обов’язки. Можливо, перехвилювався", - сказав Хомчак, додавши, що краще про це запитати у самого Луньова.

На запитання, чи залишиться Луньов на своїй посаді, глава Генштабу сказав:

"Я прийшов не з тим, щоб усіх зняти з посад. Всіх поміняти – це не вихід. Звичайно, я прийматиму кадрові рішення, тому що я знаю, який я хочу бачити процес управління. Він сьогодні не зовсім такий, який треба. Але спочатку треба розібратися, в чому причина, і підправити. Тому що, якщо люди обіймають ті чи інші посади, вони не з неба на ті посади впали, вони теж служили, за ними йдуть люди, колективи".

Нагадаємо, що новопризначений начальник Генерального штабу Руслан Хомчак розповів, які завдання і напрямки роботи вважає пріоритетними для себе і Збройних Сил загалом.

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24 05 2019 14:32
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