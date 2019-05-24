Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
"Ніякого демаршу немає, в цьому я впевнений. Він професіонал, військовий, він не політик і в політику не влазить", - сказав Хомчак в інтерв’ю "УНІАН", "ТСН" та "ТСН Тиждень".
"У тому, що дехто не віддав військове вітання президенту, я не бачу ніякого подвійного дна. По-перше, я чудово знаю генерала Луньова, ніяких викликів він не кидає, він добросовісний, порядний генерал, який виконує свої обов’язки. Можливо, перехвилювався", - сказав Хомчак, додавши, що краще про це запитати у самого Луньова.
На запитання, чи залишиться Луньов на своїй посаді, глава Генштабу сказав:
"Я прийшов не з тим, щоб усіх зняти з посад. Всіх поміняти – це не вихід. Звичайно, я прийматиму кадрові рішення, тому що я знаю, який я хочу бачити процес управління. Він сьогодні не зовсім такий, який треба. Але спочатку треба розібратися, в чому причина, і підправити. Тому що, якщо люди обіймають ті чи інші посади, вони не з неба на ті посади впали, вони теж служили, за ними йдуть люди, колективи".
Нагадаємо, що новопризначений начальник Генерального штабу Руслан Хомчак розповів, які завдання і напрямки роботи вважає пріоритетними для себе і Збройних Сил загалом.
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