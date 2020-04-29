Карантин не послаблять достроково, – Шмигаль
Ми вчасно зайшли в карантин і вчасно з нього вийдемо. Про це прем'єр-міністр сказав під час брифінгу Кабміну, передає 24 канал.
Шмигаль додав, що менша кількість хворих в Україні у порівнянні з іншими країнами, здобуток карантинних заходів, відповідальності і їх дотримання.
"До нашого уряду надходить багато звернень щодо послаблень карантину. Ми вчасно зайшли в карантин і вчасно з нього вийдемо, будьте в цьому впевнені. А безвідповідальні заклики українців вийти з карантину достроково наражають всіх на небезпеку",– наголосив Шмигаль.
Він зазначив, що уряд розуміє коли і які кроки треба зробити. До того ж, Кабмін нещодавно презентував 5 етапів виходу з карантину.
Кабінет Міністрів після 11 травня використовуватиме інструмент адаптивного регіонального карантину, повідомив Шмигаль.
"Ми ухвалимо цілу низку рішень, які послаблять із 11 травня деякі карантинні умови. Це вже прописано і прораховано",– сказав Шмигаль.
Прем'єр додав, що навіть після відкриття усіх закладів та відновлення роботи транспорту маски та дистанціювання не зникнуть.
Нагадаємо, що найближчим часом в Україні запрацюють продовольчі та аграрні ринки. Однак, відбудеться це лише за умови дотримання певних умов.
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