Карантин не послаблять достроково, – Шмигаль

Також він закликав політичні сили та групи впливу не маніпулювати і не закликати українців до протестів

Денис Шмигаль наголосив, що карантин в Україні послаблять, але лише тоді, коли кількість хворих на коронавірус не збільшуватиметься.

Ми вчасно зайшли в карантин і вчасно з нього вийдемо. Про це прем'єр-міністр сказав під час брифінгу Кабміну, передає 24 канал.

Шмигаль додав, що менша кількість хворих в Україні у порівнянні з іншими країнами, здобуток карантинних заходів, відповідальності і їх дотримання.

"До нашого уряду надходить багато звернень щодо послаблень карантину. Ми вчасно зайшли в карантин і вчасно з нього вийдемо, будьте в цьому впевнені. А безвідповідальні заклики українців вийти з карантину достроково наражають всіх на небезпеку",– наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що уряд розуміє коли і які кроки треба зробити. До того ж, Кабмін нещодавно презентував 5 етапів виходу з карантину.

Кабінет Міністрів після 11 травня використовуватиме інструмент адаптивного регіонального карантину, повідомив Шмигаль.

"Ми ухвалимо цілу низку рішень, які послаблять із 11 травня деякі карантинні умови. Це вже прописано і прораховано",– сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що навіть після відкриття усіх закладів та відновлення роботи транспорту маски та дистанціювання не зникнуть.

Нагадаємо, що найближчим часом в Україні запрацюють продовольчі та аграрні ринки. Однак, відбудеться це лише за умови дотримання певних умов.