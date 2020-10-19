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ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕО

Китай випробував систему залпового запуску дронів-камікадзе

Такі системи можуть змінити концепцію ведення війни
У Китаї протестували комплекс, здатний виконувати масовий запуск невеликих ударних безпілотників.
Китай випробував систему залпового запуску дронів-камікадзе Фото: breakingdefense

Про це повідомляє Naked-science, передає "Укрінформ".

 "Дослідницька організація China Academy of Electronics and Information Technology (CAEIT) під час випробувань здійснила запуск дронів з коробчатой ​​установки, розміщеної на базі легкого тактичного автомобіля", - говориться в повідомленні.

Користь ударних безпілотників в сучасній війні ні у кого не викликає сумнівів. Очевидно і те, що в майбутньому кількість таких апаратів буде невпинно зростати: як в номінальному кількісному відношенні, так і в плані кількості різних моделей і модифікацій БПЛА. Це підтверджують китайці, які випробували систему залпового пуску дронів-камікадзе.

На жаль, не відомі ні назви БПЛА, які CAEIT використовувала у випробуваннях, ні позначення всього комплексу. Як можна бачити на представлених відеоматеріалах, безпілотні літальні апарати дуже схожі за формою і функціональним можливостям на курсуючий боєприпас CH-901 компанії China Poly Defense. Цей БПЛА запускається з пересувної "труби".  Його можна використовувати для розвідки або ураження наземних цілей.

Спочатку CH-901 оснастили парою висувних крил, а також V-подібним хвостовим оперенням.  Нещодавно дизайн БПЛА зазнав змін: V-подібне хвостове оперення замінили додатковим набором висувних крил і складним подвійним хвостовим оперенням.

CAEIT - дочірня компанія державної корпорації China Electronics Technology Group Corporation (CETC), яка в червні 2017 року провела експеримент, де брали участь близько 120 невеликих безпілотних апаратів. Чотири місяці по тому CAEIT провела власний, більш масштабний експеримент з двома сотнями дронів.

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19 10 2020 13:07
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