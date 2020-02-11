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"Львів" вперше виграв, "Ворскла" вперше програла у сезоні футбольної Прем'єр-ліги

"Ворскла" зазнала першої поразки у нинішньому сезоні і поступилася другим місцем у турнірній таблиці донецькому "Шахтарю"
Футболісти "Львова" здобули першу в сезоні перемогу у чемпіонаті України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).
"Львів" вперше виграв, "Ворскла" вперше програла у сезоні футбольної Прем Фото: з вільних джерел

У поєдинку 8-го туру львів'яни вдома взяли гору над полтавською "Ворсклою" з рахунком 1:0, повідомляє "Укрінформ".

Вирішальний м'яч на 27-й хвилині забив Назарій Нич, якому асистував бразильський форвард Шина.

"Ворскла" зазнала першої поразки у нинішньому сезоні і поступилася другим місцем у турнірній таблиці донецькому "Шахтарю".

Результати інших матчів туру:

"Шахтар" (Донецьк) - "Маріуполь" - 4:1

голи: Тайсон (26-та хвилина, з пенальті, 75), Георгій Судаков (44), Алан Патрік (64, з пенальті) - Сергей Горбунов (72);

"Колос" (Ковалівка) - "Олімпік" (Донецьк) - 1:2

голи: Євген Селезньов (86, з пенальті) - Беніто (17), Шахаб (62, з пенальті); 

"Олександрія" - "Десна" (Чернігів) - 2:2орскла

голи: Євген Банада (72), Артем Сітало (82) - Андрій Тотовицький (39, з пенальті), Пилип Будківський (84);

"Дніпро-1" - "Динамо" (Київ) - 1:2

голи: Олександр Назаренко (22) - Володимир Адамюк (34 - автогол), Віктор Циганков (43);

"Минай" (Закарпаття) - "Рух" (Львів) - 0:0.

Турнірне становище: "Динамо" - 17 очок (після 8-ми ігор), "Шахтар" - 16 (8), "Ворскла" - 15 (8), "Десна" - 12 (8), "Колос" - 12 (8), "Маріуполь" - 11 (8), "Олімпік" - 9 (8), "Зоря" - 9 (7), "Олександрія" - 9 (8), "Дніпро-1" - 8 (8), "Минай" - 6 (7), "Інгулець" - 5 (7), "Львів" - 4 (7), "Рух" - 3 (8).

Нагадаємо, що "Динамо" не змогло перемогти "Ференцварош" Реброва в Лізі чемпіонів

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02 11 2020 10:07
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