Масштабна лісова пожежа в Луганській області

Займання в лісових масивах сталося через сильний вітер і спеку та перекинулося на селища

Лісова пожежа в Луганській області охопила кілька сіл. Вогнем знищено понад 100 житлових і дачних будинків, загинуло 6 осіб. Місцевих жителів госпіталізують в лікарні з опіками.

Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Причина та масштаби пожеж

Сьогодні вдень жителі Луганської області почали повідомляти про загоряння в декількох населених пунктах. Пожежа сталася напередодні в лісництвах Новоайдарського району, але через сильний вітер і спеку її площа збільшилася. В Луганській ОДА не виключають версію підпалу.

Фото: пожежі в Луганській області (facebook.com/policeLG)

У районі озера Чисте в Сєвєродонецьку загорілася суха трава. Також почалася пожежа в полі біля населеного пункту Борівське, в результаті чого вогонь знищив паркан житлового будинку. Займання сталося на звалищі в селі Метьолкіне, пізніше вогнем охопило ліси і селище Смоляниново в Новоайдарському районі.

За даними ДСНС, згоріло 30 житлових будинків в Смоляниновому і 80 будівель дачного кооперативу "Вовча яма". Загальна площа пожежі склала 120 га.

Поліція перекрила проїзд на автомобільних трасах в напрямках з Сєвєродонецька на Новоайдар і село Пурдівка. Дим від пожежі було видно на вулицях Сєвєродонецька. Варто зазначити, що місто оточене хвойними лісами.

Фото: дим від загоряння видно в Сєвєродонецьку (instagram.com/severodonetsk)

Кількість жертв зросла до 6

На 21:00 стало відомо про 6 загиблих в результаті пожеж на Луганщині. Троє з них загинули під час ДТП на виїзді з селища Смолянинове.

Дев'ять місцевих жителів з опіками різного ступеня тяжкості і отруєнням чадним газом були доставлені в лікарні.

Машинами швидкої допомоги евакуювали місцевих жителів з селища під Сєвєродонецьком. Людей розмістили в Новоайдарській, Сєвєродонецькій лікарнях і медустанові Кремінського району.

Станом на 22:30 до лікарні доправили ще чотирьох постраждалих. Загалом госпіталізовано 28 осіб, з них 17 дітей, їх стан стабільний. У тяжкому стані перебуває чоловік 1962 року народження з термічним опіком полум’ям.

Ліквідація пожежі

Рятувальникам вдалося локалізувати загоряння, на місці створено оперативний штаб. Триває ліквідація пожежі в лісництві біля села Капітанове, площею 40 га. Задіяно 16 одиниць техніки і 60 рятувальників ДСНС.

Президент Володимир Зеленський провів екстрену нараду щодо ситуації в Луганській області. За дорученням глави держави до ліквідації пожеж було залучено підрозділи Нацгвардії і ЗСУ.

В гасінні вогню було задіяно понад 1 тис. рятувальників, поліцейських і нацгвардійців з Луганської області. Також додатково залучено бригади ДСНС Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей, 85 одиниць спецтехніки і 2 літаки.

Бойовики перешкоджають ліквідації пожежі

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай розповів РБК-Україна, що місцева влада просила направити для гасіння вогню авіацію ДСНС з Харкова. Однак, через відмову проросійських бойовиків забезпечити режим припинення вогню літак ДСНС так і не прибув в область.

При цьому 8 військових вертольотів Мі-8 допомагають в евакуації жителів населених пунктів, які знаходяться в безпосередній близькості до пожежі.

Допомога постраждалим

На 9 липня призначене засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на якій буде прийнято рішення про допомогу постраждалим від пожеж.

Фото: наслідки пожежі (facebook.com/odalug)

Пожежу можуть визнати НС державного рівня

У середу, 8 липня, Кабмін розгляне питання щодо визнання пожежі у Луганській області надзвичайною ситуацією державного рівня. Як пояснив глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, це допоможе швидше оцінити збитки від пожежі та виплатити допомогу постраждалим.

"Щоб ми якомога швидше могли зробити акти по шкоді, яку пожежа зробила для людей, і щоб з держбюджету компенсувати людям за їх (зруйноване - ред.) житло", - зазначив він.

Нагадаємо, що синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні. Мова йде про східні, Сумську області та Крим.