ВІДЕОДесятки мільйонів червоних крабів покрили дороги та мости на австралійському острові Різдва під час своєї щорічної міграції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На острові Різдва з лісу вийшли мільйони червоних крабів
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Краби переміщаються з лісу на берег на нерест. Для того, щоб захистити тварин, дороги на їхньому шляху були перекриті для автомобілів.
Щорічна міграція червоних крабів починається невдовзі після перших злив, які відкривають сезон дощів.
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18 11 2021 10:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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