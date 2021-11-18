На острові Різдва з лісу вийшли мільйони червоних крабів

Десятки мільйонів червоних крабів покрили дороги та мости на австралійському острові Різдва під час своєї щорічної міграції.

Фото: з вільного доступу

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