Нейромережа "зняла" короткометражку: вона написала сценарій, підібрала акторів та озвучила їх

Штучний інтелект створив сценарій, музику, підібрав акторів та озвучив їх, а людина лише змонтувала окремі кадри.

Про це програміст написав у блозі, повідомляє "Громадське".

Розробник обрав нейромережу GPT-2 від компанії Open AI для того, щоб вона написала сценарій до фільму "Пуста кімната". За його словами, штучний інтелект запропонував декілька варіантів, але він зупинився на найбільш абсурдному та на такому, що схожий на твори письменника Семюеля Бекета та режисера Девіда Лінча.

Обличчя акторів згенерувала нейромережа Art Breeder, а озвучила їх - Replica Studios, тому що озвучка інших нейромереж звучала "неемоційно та непереконливо".

Музику для фільму розробник обрав з JukeBox - системи штучного інтелекту, яка може генерувати повноцінні пісні. Саундтрек обрали у стилі Моцарта. Втім самотужки програмісту довелося змонтувати окремі кадри фільму.

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