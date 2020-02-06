Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕО

Нейромережа "зняла" короткометражку: вона написала сценарій, підібрала акторів та озвучила їх

Програміст Володимир Алексєєв за допомогою різних нейромереж створив двохвилинний фільм
Штучний інтелект створив сценарій, музику, підібрав акторів та озвучив їх, а людина лише змонтувала окремі кадри.
Нейромережа "зняла" короткометражку: вона написала сценарій, підібрала акторів та озвучила їх Фото: google.com

Про це програміст написав у блозі, повідомляє "Громадське".

Розробник обрав нейромережу GPT-2 від компанії Open AI для того, щоб вона написала сценарій до фільму "Пуста кімната". За його словами, штучний інтелект запропонував декілька варіантів, але він зупинився на найбільш абсурдному та на такому, що схожий на твори письменника Семюеля Бекета та режисера Девіда Лінча.

Обличчя акторів згенерувала нейромережа Art Breeder, а озвучила їх - Replica Studios, тому що озвучка інших нейромереж звучала "неемоційно та непереконливо".

Музику для фільму розробник обрав з JukeBox - системи штучного інтелекту, яка може генерувати повноцінні пісні. Саундтрек обрали у стилі Моцарта. Втім самотужки програмісту довелося змонтувати окремі кадри фільму.

Нагадаємо, що робопса з Boston Dynamics навчили випасати овець, і це ще не межа

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 06 2020 17:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Нове штучне око імітує природну криву сітківки

Нове штучне око імітує природну криву сітківки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.