Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
Відео опубліковано на сторінці прем'єра в Facebook.
"Колись хтось із вас теж буде прем'єр-міністром. На той момент Україна буде сильною модерновою країною, з якою рахуються в світі. А уряд буде працювати в сучасній будівлі", - сказав Олексій Гончарук.
Він також провів коротку екскурсію Будинком Уряду і показав, де працюють українські міністри. Під час екскурсії він скористався самокатом, оскільки, за його словами, коридори в будівлі дуже довгі.
"У цьому приміщенні міністри ухвалюють найважливіші рішення для країни. Але для того, щоб Україна була успішною, нам потрібні розумні і освічені громадяни. Тому вчіться добре, а ми, український уряд, створимо вам всі необхідні для цього умови", - додав прем'єр.
Нагадаємо, що 35-річний Олексій Гончарук став наймолодшим в історії України прем'єр-міністром. За його кандидатуру 29 серпня проголосували 290 депутатів.
Відзначимо, що Олексій Гончарук задекларував 1,9 млн доходів за рік.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн