Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ВІДЕО

Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті

Прем'єр-міністр записав відеозвернення до "майбутніх міністрів"
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук привітав українських школярів і студентів з початком навчального року і записав коротку відеоекскурсію будівлею Кабміну.
Новий прем Фото: скріншот з відео

Відео опубліковано на сторінці прем'єра в Facebook.

"Колись хтось із вас теж буде прем'єр-міністром. На той момент Україна буде сильною модерновою країною, з якою рахуються в світі. А уряд буде працювати в сучасній будівлі", - сказав Олексій Гончарук.

Він також провів коротку екскурсію Будинком Уряду і показав, де працюють українські міністри. Під час екскурсії він скористався самокатом, оскільки, за його словами, коридори в будівлі дуже довгі.

"У цьому приміщенні міністри ухвалюють найважливіші рішення для країни. Але для того, щоб Україна була успішною, нам потрібні розумні і освічені громадяни. Тому вчіться добре, а ми, український уряд, створимо вам всі необхідні для цього умови", - додав прем'єр.

Нагадаємо, що 35-річний Олексій Гончарук став наймолодшим в історії України прем'єр-міністром. За його кандидатуру 29 серпня проголосували 290 депутатів.

Відзначимо, що Олексій Гончарук задекларував 1,9 млн доходів за рік.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 09 2019 17:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.