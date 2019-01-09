Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук привітав українських школярів і студентів з початком навчального року і записав коротку відеоекскурсію будівлею Кабміну.

Відео опубліковано на сторінці прем'єра в Facebook.

"Колись хтось із вас теж буде прем'єр-міністром. На той момент Україна буде сильною модерновою країною, з якою рахуються в світі. А уряд буде працювати в сучасній будівлі", - сказав Олексій Гончарук.

Він також провів коротку екскурсію Будинком Уряду і показав, де працюють українські міністри. Під час екскурсії він скористався самокатом, оскільки, за його словами, коридори в будівлі дуже довгі.

"У цьому приміщенні міністри ухвалюють найважливіші рішення для країни. Але для того, щоб Україна була успішною, нам потрібні розумні і освічені громадяни. Тому вчіться добре, а ми, український уряд, створимо вам всі необхідні для цього умови", - додав прем'єр.

Нагадаємо, що 35-річний Олексій Гончарук став наймолодшим в історії України прем'єр-міністром. За його кандидатуру 29 серпня проголосували 290 депутатів.

Відзначимо, що Олексій Гончарук задекларував 1,9 млн доходів за рік.