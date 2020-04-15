ВІДЕОЩоденний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної сиутації з коронавірусом в УкраїніПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Оперативна інформація про коронавірус: брифінг МОЗ
МОЗ повідомляє
Фото: МОЗ
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.
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15 04 2020 10:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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