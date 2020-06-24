ЗДОРОВ'Я ВІДЕОЩоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 24 червня
МОЗ повідомляє
Фото: МОЗ
- В Україні за минулу добу зафіксовано 940 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 82 у дітей та 105 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 217 осіб. За добу одужали 453 особи, померли 16 осіб.
- За останню добу проведено 23 721 тестування, з яких 13 191 методом ПЛР, 10 592 методом ІФА.
- За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (203) та Рівненській (126) областях та в місті Києві (99).
- Вже два тижні фіксуються антирекорди, і МОЗ нагадує, що саме дотримання епідеміологічних правил та рекомендацій робить життя українців безпечним і знижує ризик інфікування коронавірусом. МОЗ запровадило адаптивний карантин як баланс між життям країни та запуском економіки, але якщо одна зі складових такої системи порушується, то і сам баланс руйнується. Вже зараз уряд усвідомлює, що в деяких областях різке зростання кількості хворих може спричинити другу хвилю епідемії. Тому МОЗ уже почало підготовку лікарень другої хвилі.
- МОЗ визначило чіткий порядок здійснення планових операцій в умовах карантину. Єдиним критерієм дозволу на проведення операції є заповненість ліжок — не більше ніж на 50%.
- Міністерство охорони здоров’я досить широко застосовує ІФА-тестування і має визначені механізми та принципи використання ІФА-тест-систем. Наразі в Україні діє принцип децентралізованих закупівель, але не існує жодних преференцій для закордонних тест-систем, навпаки, здійснюється підтримка українського виробника. За весь період пандемії зроблено близько 150 000 ІФА-тестувань.
- У постанові уряду про адаптивний карантин визначено, що регіональна комісія приймає рішення про відновлення роботи ТРЦ та масових заходів відповідно до епідеміологічних критеріїв, — наразі скасування цих обмежень не було. Але міністр застерігає, що недотримання епідеміологічних рекомендацій і правил прямо впливає на ріст захворюваності.
- МОЗ не забороняло відвідування пацієнтів, які перебувають у реанімації, але в умовах пандемії кожен, хто заходить у реанімаційне відділення, є потенційним носієм коронавірусної інфекції і може інфікувати пацієнтів з груп ризику, що може призвести до страшних наслідків. Тому в цих відділеннях обов’язковими є захисні костюми та інші засоби безпеки. Ці обмеження не є примхою МОЗ, вони спрямовані саме на збереження здоров’я пацієнтів реанімаційного відділення.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 24 червня в Україні зафіксовано 39 014 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало.
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