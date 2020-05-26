ЗДОРОВ'Я ВІДЕОЩоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 26 травня
МОЗ повідомляє
Фото: МОЗ
- В Україні за минулу добу зафіксовано 339 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 35 у дітей та 71 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 116 осіб. Кількість пацієнтів, що одужали, перевищує кількість тих, хто захворів: за добу 341 особа одужала, померла 21 особа.
- За останню добу проведено 9653 тестувань методом ПЛР.
- За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (45), Рівненській області (41) та в місті Києві (51).
- Відкриття дитячих таборів можливе на останньому етапі виходу з карантину, щоб ризик коронавірусної інфекції був максимально низький. МОЗ заздалегідь надасть рекомендації щодо умов відкриття та діяльності цих дитячих закладів.
- Повноцінна робота ресторанів і закладів громадського харчування можлива з 10 червня. МОЗ із розумінням ставиться до підприємців, але епідеміологічна ситуація не дозволяє зробити це раніше.
- Наказом МОЗ встановлено чіткий алгоритм проведення ІФА-тестувань, перелік осіб, які підлягають тестуванню, та випадки, коли це доцільно. Провести ІФА-тестування можна буде як у державних, так і в приватних закладах.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 26 травня в Україні 21584 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 644 летальні, 7575 пацієнтів одужало.
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