ЗДОРОВ'Я ВІДЕОЩоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 27 травня
МОЗ повідомляє
Фото: МОЗ
- В Україні за минулу добу зафіксовано 321 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 14 у дітей та 58 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 95 осіб. За добу одужали 420 осіб – вже другий день поспіль кількість тих, хто одужав, перевищує кількість тих, хто захворів; померли 14 осіб.
- За останню добу проведено 9412 тестувань методом ПЛР.
- За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (43), Рівненській області (49) та в місті Києві (29).
- 26 травня закінчено процедури погодження щодо закупівлі лікарських засобів. Мінфін погодило паспорт бюджету на їх закупівлю, а найближчим часом МОЗ підпише наказ про безпосередній початок закупівлі лікарських засобів на 2020-й рік. За два місяці в МОЗ налагоджено систему закупівлі й постачання лікарських засобів, а також пришвидшене постачання ліків від міжнародних організацій. Тільки протягом двох місяців у регіони завезено лікарських засобів на суму 1 млрд грн.
- Перетин кордону України власним автомобільним транспортом не заборонено. Згідно з планом виходу з карантину, розробленим МОЗ, авіасполучення відновиться з 15 червня. Після повернення з-за кордону людина має провести обов'язкові 14 днів на самоізоляції.
- З 22 травня дозволено спортивні змагання до 50 осіб. У разі нагальної потреби залучення більшої кількості осіб МОЗ окремо розгляне кожен такий випадок. 26 травня на прохання Української асоціації футболу МОЗ погодило проведення матчів Прем'єр-Ліги України та Кубка України й визначив одночасну кількість осіб - до 200 на стадіоні. Проведення брифінгів та прес-конференцій теж можливе, але за умови дотримання протиепідемічних правил, встановлених МОЗ.
- Цього тижня буде скликано робочу групу з провідних спеціалістів і розглянуто питання виключення з протоколів лікування лікарських засобів з урахуванням останніх рекомендацій ВООЗ. Рішення буде ухвалено з огляду на світові тенденції, рекомендації та власний досвід.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 27 травня в Україні 21905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало.
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27 05 2020 13:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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