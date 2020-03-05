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Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 3 травня

МОЗ повідомляє
Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.
Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 3 травня Фото: МОЗ

enlightened За минулу добу зафіксовано 502 нові випадки коронавірусної хвороби, зокрема захворіли 58 дітей та 75 медичних працівників, госпіталізовано 113 осіб.

enlightened Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зафіксовано в Одеській (80), Чернівецькій (73) та Тернопільській області (45).

enlightened За останні тижні кількість ПЛР-тестувань збільшилася з 700 до майже 7000 тестувань на добу. У найближчих планах - збільшення кількості тестувань до 10 тисяч.

enlightened Вжиті карантинні заходи дали очікуваний результат та дозволили уникнути найгіршого сценарію розвитку подій. В Україні не існує серйозних спалахів, які б могли негативно позначитися на здатності системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу.

enlightened Виходячи з сьогоднішньої ситуації, планується пом’якшення карантину вже починаючи з 11 травня. Це буде стосуватися дозволу на прогулянки в парках, відкриття магазинів, салонів, перукарень тощо, але за умови дотримання визначених санітарно-гігієнічних вимог.

enlightened Розпочато процес відновлення як інфекційної служби, так і протиепідеміологічної служби, які були майже зруйновані.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо,що за даними ЦГЗ, станом на 3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.

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03 05 2020 13:00
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