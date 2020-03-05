Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 3 травня

Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.

За минулу добу зафіксовано 502 нові випадки коронавірусної хвороби, зокрема захворіли 58 дітей та 75 медичних працівників, госпіталізовано 113 осіб.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зафіксовано в Одеській (80), Чернівецькій (73) та Тернопільській області (45).

За останні тижні кількість ПЛР-тестувань збільшилася з 700 до майже 7000 тестувань на добу. У найближчих планах - збільшення кількості тестувань до 10 тисяч.

Вжиті карантинні заходи дали очікуваний результат та дозволили уникнути найгіршого сценарію розвитку подій. В Україні не існує серйозних спалахів, які б могли негативно позначитися на здатності системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу.

Виходячи з сьогоднішньої ситуації, планується пом’якшення карантину вже починаючи з 11 травня. Це буде стосуватися дозволу на прогулянки в парках, відкриття магазинів, салонів, перукарень тощо, але за умови дотримання визначених санітарно-гігієнічних вимог.

Розпочато процес відновлення як інфекційної служби, так і протиепідеміологічної служби, які були майже зруйновані.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо,що за даними ЦГЗ, станом на 3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.