Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 3 травня
За минулу добу зафіксовано 502 нові випадки коронавірусної хвороби, зокрема захворіли 58 дітей та 75 медичних працівників, госпіталізовано 113 осіб.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зафіксовано в Одеській (80), Чернівецькій (73) та Тернопільській області (45).
За останні тижні кількість ПЛР-тестувань збільшилася з 700 до майже 7000 тестувань на добу. У найближчих планах - збільшення кількості тестувань до 10 тисяч.
Вжиті карантинні заходи дали очікуваний результат та дозволили уникнути найгіршого сценарію розвитку подій. В Україні не існує серйозних спалахів, які б могли негативно позначитися на здатності системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу.
Виходячи з сьогоднішньої ситуації, планується пом’якшення карантину вже починаючи з 11 травня. Це буде стосуватися дозволу на прогулянки в парках, відкриття магазинів, салонів, перукарень тощо, але за умови дотримання визначених санітарно-гігієнічних вимог.
Розпочато процес відновлення як інфекційної служби, так і протиепідеміологічної служби, які були майже зруйновані.
Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine
Нагадаємо,що за даними ЦГЗ, станом на 3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.
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