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США запустили у космос ракету із секретним військовим вантажем

Це вже 13-й запуск ракети в конфігурації Heavy
У ніч проти вівторка у США успішно відбувся запуск у космос надважкої ракети Delta IV Heavy компанії United Launch Alliance із секретним вантажем американського Національного розвідувального управління.
США запустили у космос ракету із секретним військовим вантажем Фото: United Launch Alliance
Запуск пройшов о 23:47 за київським часом, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на United Launch Alliance.
 
Це вже 13-й запуск ракети в конфігурації Heavy.
 
Зазначається, що за кілька секунд до відриву ракети від землі в систему двигунів для їхнього охолодження впорснули рідкий водень, який планово спалахнув. Це є особливістю Delta IV Heavy.
 
Трансляція запуску ракети закінчилася відразу після "відстрілу" половинок головного обтічника. Адже ця місія є засекреченою.
 
 
Попередній KH-11 (17) був запущений на незвичайну орбіту 74 градуси, що наштовхує на думку, що апарат, можливо, був варіантом секретного супутника Misty.
 
Передбачається, що оптика цих супутників з головним дзеркалом до 2,4 метра в діаметрі дозволяє їм отримувати зображення поверхні Землі до приблизно 15 сантиметрів на піксель.
 
Ракета-носій Delta IV Heavy у січні 2019 року вивела на орбіту супутник в інтересах Національного управління військово-космічної розвідки США.
 
 
 
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27 04 2021 09:58
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