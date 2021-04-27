ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОУ ніч проти вівторка у США успішно відбувся запуск у космос надважкої ракети Delta IV Heavy компанії United Launch Alliance із секретним вантажем американського Національного розвідувального управління.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США запустили у космос ракету із секретним військовим вантажем
Це вже 13-й запуск ракети в конфігурації Heavy
Фото: United Launch Alliance
Запуск пройшов о 23:47 за київським часом, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на United Launch Alliance.
Це вже 13-й запуск ракети в конфігурації Heavy.
Зазначається, що за кілька секунд до відриву ракети від землі в систему двигунів для їхнього охолодження впорснули рідкий водень, який планово спалахнув. Це є особливістю Delta IV Heavy.
Трансляція запуску ракети закінчилася відразу після "відстрілу" половинок головного обтічника. Адже ця місія є засекреченою.
Попередній KH-11 (17) був запущений на незвичайну орбіту 74 градуси, що наштовхує на думку, що апарат, можливо, був варіантом секретного супутника Misty.
Передбачається, що оптика цих супутників з головним дзеркалом до 2,4 метра в діаметрі дозволяє їм отримувати зображення поверхні Землі до приблизно 15 сантиметрів на піксель.
Ракета-носій Delta IV Heavy у січні 2019 року вивела на орбіту супутник в інтересах Національного управління військово-космічної розвідки США.
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