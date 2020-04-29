У Дніпрі розвісили оголошення на будинках, де є підозри на коронавірус

"У цих будинках виконується посилена обробка дезінфекційними засобами не лише перших поверхів, а й усіх сходових клітей. Знезараження проводять через день. Мешканцям також безкоштовно видають антисептики для рук"

У Дніпрі на під’їздах будинків, де серед мешканців виявили підозри на зараження коронавірусом, міськжитлоуправління розмістило відповідні оголошення.

Цю інформацію кореспондентові Укрінформу підтвердили у пресслужбі міської ради Дніпра.

"У цих будинках виконується посилена обробка дезінфекційними засобами не лише перших поверхів, а й усіх сходових клітей. Знезараження проводять через день. Мешканцям також безкоштовно видають антисептики для рук", - пояснили у пресслужбі.

Раніше Дніпровська міськрада повідомила про створення інтерактивної мапи з позначеними локаціями, де були підтверджені випадки COVID-19. Такі місця, котрі могли відвідувати хворі на коронавірус (аптеки, магазини, зупинки громадського транспорту, банківські відділення, банкомати тощо), тут позначені червоними зонами. Для усунення можливості розповсюдження інфекції, проводиться дезінфекція приміщень, прилеглих територій і поверхонь.

Як зазначили у міськраді, дані мапи постійно оновлюються — на основі інформації Національної поліції та департаменту охорони здоров'я населення міськради.

Все це зроблено для того, аби містяни були максимально обережними і використовували необхідні засоби особистого захисту. А якщо існує вірогідність контактування з хворими на COVID-19, потрібно вдатися до самоізоляції.

У соціальних мережах з приводу подібних оголошень розгорілась полеміка. Одні вважають, що вони потрібні, бо поінформованість змушує людей ретельніше берегтися. Інші, що це мало не розголошення медичної таємниці та порушення прав людини, і що “бабусі біля під’їздів все одно взнають прізвища і людей. Навіть з підозрою, можуть понівечити фізично”. Однак, в оголошеннях жодних індивідуальних даних немає.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали.