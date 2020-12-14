У віці 89 років помер британський автор шпигунських романів Джон Ле Карре

За життя він написав 25 романів, частину з яких екранізували

Британський письменник, який раніше працював у розвідці, Джон Ле Карре (справжнє ім'я Девід Джон Мур Корнвел) помер 12 грудня від не пов'язаної з COVID-19 пневмонії у віці 89 років.

Про це повідомило літературне агентство Curtis Brown, із яким співпрацював письменник, зазначає "Громадське".

Гендиректор агентства Джонні Геллер назвав письменника "видатним діячем англійської літератури", який "визначив епоху "холодної війни" і пролив світло на несправедливість світу".

"Такого, як він, більше не буде. Його втрату відчує кожен поціновувач книжок, кожен, хто цікавиться умовами людського існування", - зазначив Геллер.

У Ле Карре залишилася дружина Джейн та чотири сини.

Чим він відомий?

Девід Корнвел народився у 1931 році. Навчався у Бернському університеті у Швейцарії, а згодом в Оксфордському університеті. Після двох років викладання у престижному Ітонському коледжі Корнвел почав співпрацювати з Міністерством закордонних справ Великої Британії.

Він написав свій перший роман "Дзвінок небіжчикові", який опублікували у 1961 році, коли працював під прикриттям у Гамбурзі, в Німеччині. Тоді ж Корнвелу довелося вигадати псевдонім, бо співробітникам МЗС було заборонено видавати книги під власним ім'ям.

За два роки вийшов один із найвідоміших творів Ле Карре - "Шпигун, що прийшов з холоду". Кар'єра шпигуна Корнвела закінчилася у 1964 році, коли його ім'я було одним із багатьох, які подвійний агент передав Радянському Союзу. Але чоловік продовжив писати.

За життя він написав 25 романів, частину з яких екранізували. Зокрема "Шпигун, вийди геть!" у головній ролі з Гері Олдманом і Коліном Фертом.

Та "Нічний адміністратор" (цей роман ще й має український переклад) із Томом Гіддлстоном та Г'ю Лорі.

Головний герой частини творів Ле Карре - офіцер розвідки Джордж Смайлі. Його персонаж був антитезою на гламурного Джеймса Бонда Яна Флемінга. Письменник хотів показати героя неідеальним у реальному світі.

Останнім виданим твором Ле Карре став "Польовий агент" у 2019 році.

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