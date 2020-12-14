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У віці 89 років помер британський автор шпигунських романів Джон Ле Карре

За життя він написав 25 романів, частину з яких екранізували
Британський письменник, який раніше працював у розвідці, Джон Ле Карре (справжнє ім'я Девід Джон Мур Корнвел) помер 12 грудня від не пов'язаної з COVID-19 пневмонії у віці 89 років.
У віці 89 років помер британський автор шпигунських романів Джон Ле Карре Джон Ле Карре Фото: Кіноманія

Про це повідомило літературне агентство Curtis Brown, із яким співпрацював письменник, зазначає "Громадське".

Гендиректор агентства Джонні Геллер назвав письменника "видатним діячем англійської літератури", який "визначив епоху "холодної війни" і пролив світло на несправедливість світу".

"Такого, як він, більше не буде. Його втрату відчує кожен поціновувач книжок, кожен, хто цікавиться умовами людського існування", - зазначив Геллер.

У Ле Карре залишилася дружина Джейн та чотири сини.

Чим він відомий?

Девід Корнвел народився у 1931 році. Навчався у Бернському університеті у Швейцарії, а згодом в Оксфордському університеті. Після двох років викладання у престижному Ітонському коледжі Корнвел почав співпрацювати з Міністерством закордонних справ Великої Британії.

Він написав свій перший роман "Дзвінок небіжчикові", який опублікували у 1961 році, коли працював під прикриттям у Гамбурзі, в Німеччині. Тоді ж Корнвелу довелося вигадати псевдонім, бо співробітникам МЗС було заборонено видавати книги під власним ім'ям.

За два роки вийшов один із найвідоміших творів Ле Карре - "Шпигун, що прийшов з холоду". Кар'єра шпигуна Корнвела закінчилася у 1964 році, коли його ім'я було одним із багатьох, які подвійний агент передав Радянському Союзу. Але чоловік продовжив писати.

За життя він написав 25 романів, частину з яких екранізували. Зокрема "Шпигун, вийди геть!" у головній ролі з Гері Олдманом і Коліном Фертом.

Та "Нічний адміністратор" (цей роман ще й має український переклад) із Томом Гіддлстоном та Г'ю Лорі.

Головний герой частини творів Ле Карре - офіцер розвідки Джордж Смайлі. Його персонаж був антитезою на гламурного Джеймса Бонда Яна Флемінга. Письменник хотів показати героя неідеальним у реальному світі.

Останнім виданим твором Ле Карре став "Польовий агент" у 2019 році.

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14 12 2020 10:46
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