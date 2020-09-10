СПОРТ ВІДЕОВідбулися матчі стикових міні-турнірів, в яких розігруються чотири останніх путівки на чемпіонат Європи з футболу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна зіграє на Євро-2020 з переможцем матчу Грузія - Північна Македонія
У півфіналах міні-турнірів Шляху D Грузія обіграла Білорусь - 1:0, а Північна Македонія взяла гору над Косово - 2:1
Фото: EPA/UPG
Третій суперник збірної України в групі С Євро-2020, де "синьо-жовті" зустрінуться зі збірними Нідерландів та Австрії, визначиться 12 листопада в поєдинку національних команд Грузії та Північної Македонії, повідомляє "Укрінформ".
У півфіналах міні-турнірів Шляху D Грузія обіграла Білорусь - 1:0, а Північна Македонія взяла гору над Косово - 2:1.
Румунія не використала шанс зіграти з українцями, голландцями та австрійцями на Євро-2020 в рідному Бухаресті, завершивши виступ в плей-офф поразкою в Рейк'явіку від Ісландії - 1:2.
Нагадаємо, що збірна України зазнала найбільшої поразки в історії
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09 10 2020 11:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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