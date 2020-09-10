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Україна зіграє на Євро-2020 з переможцем матчу Грузія - Північна Македонія

У півфіналах міні-турнірів Шляху D Грузія обіграла Білорусь - 1:0, а Північна Македонія взяла гору над Косово - 2:1
Відбулися матчі стикових міні-турнірів, в яких розігруються чотири останніх путівки на чемпіонат Європи з футболу.
Україна зіграє на Євро-2020 з переможцем матчу Грузія - Північна Македонія Фото: EPA/UPG

Третій суперник збірної України в групі С Євро-2020, де "синьо-жовті" зустрінуться зі збірними Нідерландів та Австрії, визначиться 12 листопада в поєдинку національних команд Грузії та Північної Македонії, повідомляє "Укрінформ".

У півфіналах міні-турнірів Шляху D Грузія обіграла Білорусь - 1:0, а Північна Македонія взяла гору над Косово - 2:1.

Румунія не використала шанс зіграти з українцями, голландцями та австрійцями на Євро-2020 в рідному Бухаресті, завершивши виступ в плей-офф поразкою в Рейк'явіку від Ісландії - 1:2.

Нагадаємо, що збірна України зазнала найбільшої поразки в історії

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09 10 2020 11:53
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