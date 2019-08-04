В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
В Африці почали будівництво "великої зеленої стіни" з дерев на південному кордоні пустелі Сахари, інформує Unilad.
Більше 20 країн планують брати участь в цьому проекті і до 2030 року створити стіну з дерев, довжиною в 8 тис. км. Стіна повинна стати наймасштабнішою живою структурою на планеті.
Проект реалізують в регіоні Сахель - колись родючому тропічному регіоні, який зараз став частиною Сахари через неправильне управління земельними ресурсами та внаслідок кліматичних змін.
Крім захисту африканської природи, стіна також повинна допомогти вирішити проблеми з бідністю на континенті, оскільки будівництво створить більше робочих місць, поповнить запаси питної води в регіоні і забезпечить продовольством місцеві поселення.
В Нігерії вже відновили 4 млн гектарів засохлих земель, а в Сенегалі і Ефіопії деревами засадили 12 млн і 15 млн земель відповідно, на кордоні держав з Сахарою.
"Коли не було дерев, вітер викопував і руйнував грунт. Але тепер вона більш захищена. Листя забезпечують захист, а навіс збільшує вологість навколишнього середовища і дає тінь, тому грунт потрібно поливати менше", - розповів BBC керівник одного з африканських поселень Абсаман Мудуба.
Нагадаємо, що вчені з Університету Меріленда заявили про те, що площа пустелі Сахара з 1920 року збільшилася на 10%.
Дослідники припустили, що особливо сильно глобальне потепління впливає на пустелі, в першу чергу, на Сахару, яка вважається найбільшою і найспекотнішою пустелею в світі. Щоб простежити, як змінювалася Сахара з початку ХХ століття, вчені проаналізували дані про атмосферні опади в Африці з 1920 по 2013 рік. Зазвичай пустелею вважається місце, де за рік випадає менше 100 міліметрів опадів на рік. Крім того, вчені дивилися, як змінювалася температура повітря біля поверхні за 1850-2015 рік.
З'ясувалося, що в період з 1910 по 2013 рік середній розмір території Сахари збільшився приблизно на 700 000 квадратних кілометрів або на 10%. Оцінка ґрунтувалася на даних про опади. Аналіз інформації іншим методом показав, що найбільш помітні зміни спостерігаються взимку — в цей час року середнє значення досягло 2 246 000 квадратних кілометрів (16 %) — а найменш помітні — влітку (876 квадратних кілометрів або 11 %).
Крім того, вчені відзначають, що результати їхніх досліджень можна застосувати також до інших пустель.
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