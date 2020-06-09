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Зеленський про Харків: Наше завдання – зробити регіон українською Кремнієвою долиною

"Харків часто називають студентською та науковою столицею"
Президент Володимир Зеленський заявив, що бачить Харків українською Кремнієвою долиною.
Зеленський про Харків: Наше завдання – зробити регіон українською Кремнієвою долиною Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у його Telegram каналі, передає Економічна правда.

 

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06 09 2020 14:00
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