БІЗНЕС & ФІНАНСИ ВІДЕОПрезидент Володимир Зеленський заявив, що бачить Харків українською Кремнієвою долиною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський про Харків: Наше завдання – зробити регіон українською Кремнієвою долиною
"Харків часто називають студентською та науковою столицею"
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться у його Telegram каналі, передає Економічна правда.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 09 2020 14:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий лот: Мін'юст виставить на продаж Львівську виправну колонію №48
- ВІДЕО НБУ попередив про сплеск інфляції у разі значного підвищення мінімалки
- ВІДЕО НБУ не очікує суттєвих коливань курсу долара кінця року
- Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості
- У НБУ пояснили, чим загрожують кредити під 0% і без паспорта