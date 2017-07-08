"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

Практично одночасно з народженням держави Україна у світі з’явився бренд Кличко. Слов'яни, які підкорили німців, та змусили замовкнути американців. Мабуть, родина Кличків єдина, що настільки потужно прославила Україну. Із середини 90-их та майже до сьогодні для українців чекати боксерський бій до опівночі, або ж прокидатись близько п'ятої ранку – було звичною традицією.

Кожен отримував невичерпну кількість насолоди, коли його співвітчизник відправляв на настил рингу чергового балакучого суперника. Навіть дітям, яких зазвичай укладають спати до 22 години, дозволяли зачекати на бій, оскільки бій Кличка це більше, аніж просто подія. Іноді братам для перемоги вистачало менше трьох хвилин. Але бували випадки, що доводилося вкладатися спати зі сльозами на очах. Невже Кличко програв? Як? Чому?

Коли Володимир Кличко програв Тайсону Фьюрі - склалось враження, що в більшості українців щось відняли. Певний предмет гордості. У той сумний листопадовий день увесь світ не міг збагнути, що насправді відбулося. Володимир програв слабкому супернику, якого б мав відправити у нокаут ще до шостого раунду. Проте сталося щось аномальне. Хоча згодом і виявилося, що Тайсон Фьюрі вживав допінг, це не дозволило Кличку повернути свої титули, які він довго здобував. Українець вимагав реваншу, де б він, швидше за все, знищив британця. Двічі навіть була призначена дата бою, проте "циганський барон" зумів втекти, симулюючи різні травми, а згодом взагалі оголосив, що йде зі спорту.

Точка відліку кінця кар'єри Кличка-молодшого

Швидше за все, нещасний випадок з Тайсоном Фьюрі дав старт завершенню кар’єри Володимира. Що було б, якби Кличко виграв? У першу чергу не було би потреби виходити на бій проти Джошуа та доводити усім свою конкурентоздатність. Та й ким би був Джошуа без поразки Кличка? Йому б довелося ще довго пітніти, щоб добратися до нашого чемпіона. Володимир же мав у планах забрати титул WBC у Деонтея Вайлдера та об’єднати всі пояси. Тому перспектива проведення бою Джошуа – Кличко відтягнулася б на декілька років. Безсумнівно, що Володимир знав, що Джошуа може його побити, тому для нього логічно було б уникнути зустрічі з цим боксером. А Деонтей Вайлдер не є природженим чемпіоном. Це боксер, який наразі просто не має конкурентів. Тому у планах Кличка було якнайшвидше об’єднати всі титули та піти чемпіоном.



Фото: АР

Та не судилося. Прикра невдача у бою з Фьюрі змусила Володимира змінити всі плани. Про об’єднання можна було забути, оскільки на це б не вистачило часу. Єдиний вихід – це реванш та повернення усіх титулів. Але міжнародні організації, поясами яких володів Кличко, дозволили іншим боксерам розіграти ці титули. Відтак, ситуація для Кличка стала ще гіршою. Спершу Володимира підставив його співвітчизник В’ячеслав Глазков, який вирішив битися за титул, який Фьюрі не бажав захищати. Глазков його програв, тому пояс IBF випадково потрапив до Чарльза Мартіна, а згодом до Ентоні Джошуа. Вставив палиці в колеса і Фьюрі, який втік від реваншу, не давши Володимиру відновити своє реноме. Тому Кличку залишилося ризикувати, виходячи на бій проти Ентоні Джошуа. Це, мабуть, було єдине правильне рішення і на кону стояли не гроші, чи титули. Але бій поколінь, попри те, що Володимир виглядав неймовірно блискучо, Кличку не вдався…

Найкращий тренер - Емануель Стюард

Зірка Володимира Кличка вперше засяяла на переможній Олімпіаді в 1996 році. Тоді ще "зелений" українець вразив увесь світ своєю завзятістю та рішучістю. Самі брати Клички зізналися, що після декількох хороших боїв їх намагалися перехопити американські промоутерські компанії. Ніхто не знає, що було б, якби Клички вибрали для себе США як боксерську домівку, а не Німеччину.

На боксерський олімп Кличка виводили декілька тренерів. Найбільший же внесок зробив Емануель Стюард. Це той тренер, який був у куті Леннокса Льюїса в бою проти Віталія Кличка. Це той спеціаліст, який працював з такими боксерами як Мігель Котто, Оскар Де Ла Хойя, Евандер Холіфілд та інші. Свою співпрацю вони розпочали в 2004 році, а завершили у 2012 через смерть Стюарда. Саме за цей період Кличко здобув усі титули та став тим боксером, якого ми сьогодні знаємо: ідеальний лівий джеб, потужний правий прямий, рідкісний аперкот та відмінний захист. Можливо, Кличку не пощастило, що такий боксер як Ентоні Джошуа з’явився на заході його кар’єри. На глядачів би чекав значно цікавіший двобій, якби Володимиру було 35 і його боксерський будильник не дзеленчав так гучно.



Емануель Стюард. Фото: getty images

Одночасно із відходом Стюарда став помітним спад в боксуванні українця. У першому ж бою без свого тренера Володимир "намучився" із поляком Маріушем Вахом, який вживав допінг. Після цього Володимиру підкинули італійський "мішок" - Франческо П'янету, тим самим, підготувавши до Олександра Повєткіна. Згодом Володимира чекали ще два "мішки" - Алекс Леапаї та Кубрат Пулєв. Уже в бою проти Браянта Дженнінгса, який абсолютно не є видатним боксером, затаїлися певні підозри. За фізичним даними американець нічим не поступався українцеві, тому на перший план мала вийти техніка та досвід. Переміг не Володимир, а його авторитет. Якби Браянт знав про тодішню вразливість Володимира, то міг би з ним розібратися. Та хто може перемогти Кличка за очками?



Джонатан Бенкс. Фото: gorodokboxing.com

Уже після цього бою в пресі з’явилася перша критика Джонатана Бенкса – тренера Володимира. Британські журналісти навіть дізналися, що Кличко на матч-реванш із Тайсоном Фьюрі хотів вийти під керівництвом нового наставника. Йшлося про те, що саме відсутність тренерського досвіду в Бенкса завадила Кличку перемогти Фьюрі. Коли після поєдинку з британцем пристрасті стихли, Володимир вирішив нічого не змінювати. Можливо, якби Стюард не пішов передчасно з життя, то Кличко мав би інше завершення професійної кар’єри, наприклад, як Леннкос Льюїс. Вочевидь щось змінилося в підготовці Володимира без Стюарда, мала деталь, яка вплинула на результат.

Гейден vs Бокс

Стосунки Володимира та Гейден Панеттьєрі розпочалися понад сім років тому. Акторка проміняла американського колегу Майла Вентімілья на українського спортсмена, який до цього мав стосунки далеко не з однією знаменитістю. Але з першого разу в Кличка та Панеттьєрі нічого не вийшло і в 2011 році вона оголосила, що розірвала стосунки з боксером. Вже в 2013 році Кличка та Гейден знову побачили разом, а через рік у них з’явилася донька.



Фото: klichko.org

Боксерські аналітики зійшлися на тому, що Володимир вирішив проміняти боксерське життя на сімейне. Саме з цим пов’язали невиразний бій з Дженнінгсом та поразку від Фьюрі. Подейкують, що саме Гейден не хотіла, аби Володимир продовжував боксувати. Відтак Володимир не міг сконцентруватися на одній справі, що заважало його професійній кар’єрі.



Фото:pravda.com.ua

Світ боксу знає не одне повернення легенд. Евандер Холіфілд, Флойд Мейвезер, Віталій Кличко та багато інших. Часто боксери не можуть жити без двобоїв більше двох років, тому приймають рішення повернутися в ринг. Наприклад, Віталій Кличко не зміг без боксу більше чотирьох років, тож вирішив поновити кар’єру та провести ще декілька блискучих боїв. Коли Віталій відчув, що "здає", то повідомив, що йде з боксу. Щоправда, Віталію було не сорок, коли він вирішив повернутися. Водночас, для чого Володимиру повертатися? Кому та що Кличко має ще доводити? Не зрозуміло навіть, що Володимир хотів би робити, якби переміг Джошуа… Де б він шукав мотивацію?

Відмовившись від реваншу з Джошуа, Володимир начхав на солідний гонорар та можливості відновити своє ім’я. А для чого йому це, якщо, ні гроші, ні славу в нього ніхто не відбирав. Хоча Кличко і програв останній бій, він пішов під шалені оплески світової спільноти. Рішення Володимира більш, аніж правильне, оскільки для нього настав час дати дорогу молодим. Не даремно Кличко вважає своїм наступником саме Ентоні Джошуа – інтелігентного, справедливого та розумного боксера. Якби ж українець погодився на реванш, який міг би стати окрасою світового боксу, Кличко б ризикував заплямувати своє обличчя. Все ж іти з трьома поразками – не личить чемпіонам.

Володимир Кличко – це, без жодних перебільшень, легенда світового боксу. За Доктора Сталевого Молота говорять цифри. Володимир виграв приблизно 92% своїх боїв. Для порівняння, тенісист Роджер Федерер у цьому сезоні має 94% перемог. Вочевидь цей показних буде меншим, якщо взяти всю кар’єру швейцарця. Чемпіон Іспанії з футболу мадридський "Реал" виграв тільки 76% своїх поєдинків. А чемпіон Формули 1 німець Ніко Росберг виграв тільки 42% гонок. Безперечно, кожен вид спорту має свої особливості, але всюди діють два загальні правила – завжди перемагати неможливо, а на зміну одній епосі приходить інша.