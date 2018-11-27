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Борис Патон святкує 100-річчя

Патон є автором 1,2 тис. публікацій, зокрема 20 монографій та понад 400 винаходів
27 листопада президенту Національної академії наук Борису Патону виповнилося 100 років.
Борис Патон святкує 100-річчя Борис Патон. Фото: УНІАН
  • Завдяки розробкам Бориса Патона провели 1-ий експеримент зварювання в космосі. Він зробив внесок у розробку ракети Н1, яка призначена для освоєння Місяця.
  • Борис Патон дослідив використання зварювальних процесів у космічній технології, виконаних космонавтами при орбітальних польотах кораблів і в умовах відкритого космосу.
  • Разом із колективом вчених-зварювальників і хірургів Борис Патон розробив новий спосіб з'єднання м'яких тканин, а також інструменти для зварювання різних видів біологічної тканини. Завдяки цьому скоротилась тривалість операцій, знизились ймовірності післяопераційних ускладнень та втрати крові.
  • Після операції на стегні 1995 року, дізнавшись, що кістку хірурги різали механічною пилкою, Борис Патон зібрав команду, яка почала розробляти лазерні методики.
  • У середній школі Борис Патон отримав 9 двійок за семестр. Вступивши в КПІ, навчався на "відмінно". На іспиті з філософії (про марксизм-ленінізм) студент отримав "незадовільно". Пізніше перездав на "добре". Через це не отримав червоного диплома.

 

 

  • Отримав звання Першого героя України. Борис Патон удостоєний прижиттєвого бюста, який знаходиться у Києві перед будівлею академічних музеїв за адресою Богдана Хмельницького, 15. Разом з батьком, Євгеном Патоном, конструктором столичного моста, створив наукову школу.

 

  • Борис Патон сприяв будівництву житла для співробітників НАН. Так з'явився масив "Академмістечко".
  • Вчений виступав категорично проти зведення 3 і 4 реакторів ЧАЕС, пояснюючи це можливістю катастрофічних наслідків через концентрацію вже діючих електростанцій на Дніпрі і Прип'яті. Події 1986 року підтвердили його побоювання. Після катастрофи на ЧАЕС колективи більшості інститутів НАН відразу взяли активну участь у роботі по ліквідації наслідків вибуху.
  • Секрет його довголіття – спорт і здорове харчування. Патон раніше регулярно грав у теніс і захоплювався водними лижами. Останнім часом віддає перевагу плаванню. Їсть двічі на день і грає в шашки.
  • Після операції на стегні 1995 року, дізнавшись, що кістку хірурги різали механічною пилкою, Борис Патон зібрав команду, яка почала розробляти лазерні методики.
  • Завдяки розробкам Бориса Патона провели 1-ий експеримент зварювання в космосі. Він зробив внесок у розробку ракети Н1, яка призначена для освоєння Місяця.
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27 11 2018 14:17
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