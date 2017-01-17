Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

iPress.ua провів інтерв’ю з професором Національного університету "Києво-Могилянська академія", Президентом Товариства конфліктологів України, головою оргкомітету Всеукраїнського конкурсу есеїв "Згода дім будує, а незгода руйнує", А. М. Гірником.

Національний університет Києво-Могилянська академія, Товариство конфліктологів України, інтернет видання iPress.ua оголосили про проведення Всеукраїнcького конкурсу есеїв "Згода дім будує, а незгода руйнує".

• Андрію Миколайовичу, як ініціатор і голова оргкомітету конкурсу, розкажіть в кількох словах про ідею конкурсу і ті завдання які ставили перед собою.

Власне, ідея конкурсу – привернути увагу школярів до тематики порозуміння, ненасильницького вирішення конфліктів, конструктивного їх розв’язання. Оскільки ми розуміємо, що окрім актуальних проблем з існуючими конфліктами, є більш стратегічне завдання – виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти. Але і сьогоднішня ситуація в Україні актуалізує важливість цього питання.

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Зараз в Україні реалізується багато програм спрямованих на навчання дітей якимось корисним навичкам: ненасильницького вирішення конфліктів, шкільної медіації, конструктивної комунікації. Зокрема, наша група в Києво-Могилянській академії веде великий проект по дослідженню психічного стану дітей на звільнених територіях Донецької, Луганської областей. Ми помічаємо, що директори шкіл, шкільні психологи активно працюють в цьому напрямку, проводять свої заходи, зокрема й орієнтовані саме на формування у дітей корисних компетенцій. Але воно якось в одній школі робиться, в іншій не робиться, - не вистачає системності. Нам здається, що такий конкурс дасть можливість порівняти хто чого досяг і нам буде цікаво подивитись як діти володіють такими навичками, а можливо виявиться, що хтось вже має практичний досвід вирішення конфліктів про який напише в своєму есе. Це перше.

По-друге, ми сподіваємося, що вдале проведення конкурсу і організаційний досвід, який ми здобули, дозволить в наступному році провести олімпіаду з психології для учнів. Міністерство освіти прийняло рішення, що університети мають можливість проводити всеукраїнські олімпіади, переможці яких матимуть додаткові бали при вступі саме до того університету, який проводив олімпіаду. А оскільки у нас в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" є спеціальність психологія (бакалаврат, магістратура, аспірантура), ми зацікавлені щоб до нас йшли сильні креативні діти, з якими нам було б цікаво працювати.

Ще кілька слів хотів сказати про організаторів. Співорганізаторами конкурсу виступили Товариство конфліктологів України, Національний університет "Києво-Могилянська академія" та інтернет-видавння iPress.ua. Крім того, на наш заклик про підтримку відгукнулись: Нова Освітня Платформа і Конфедерація будівельників України, які стали партнерами конкурсу. У нас поважне і фахове журі, співголовами якого виступають Лев Ревазович Парцхаладзе, ініціатор Нової Освітньої Платформи, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і доктор філологічних наук, професор, Віце-президент НаУКМА, Ожоган Василь Михайлович. І саме жюрі, а не оргкомітет буде оцінювати роботи і визначати переможців.

• За Положенням 22 січня Ви планували завершити конкурс і підбити підсумки… Але проект продовжено. Що Вас спонукало продовжити конкурс?

Ситуація така, що коли ми розпочинали конкурс, то планували запустити його на місяць раніше. Та, оскільки, це все готувалось на громадських засадах, плюс деякі організаційні труднощі, що виникли у процесі підготовки, ми змогли оголосити про початок конкурсу лише 1 грудня. Відповідно, ми побачили, та й вчителі шкіл нам говорять, що до визначеної попередньо дати прийому робіт 14 січня було замало часу, тим більше це якраз кінець року, період новорічних свят і канікул. Тому оргкомітет вирішив за доцільне продовжити термін конкурсу і цим надати можливість взяти участь тим дітям, хто або не знав про наш проект, або просто не встигли подати свої роботи.

Крім того продовжити конкурс нас спонукала активна участь школярів навіть за цей короткий термін. Наразі прийшли роботи вже з 14 областей, і, варто відзначити їх досить високий рівень. І символічно, що на сьогодні найбільша кількість надійшла саме зі Львівської та Донецької областей. Тобто, ми вже могли б підбити підсумки, але побачили як щиро школярі відгукнулись на наш заклик, тому прийняли рішення продовжити конкурс ще на півтора місяці і визначили нову дату прийому робіт, а саме до 5 березня.

Ми планували підвести підсумки до 22 січня, до Дня Злуки, але 2017 рік багатий на знаменні дати, тому підсумки і нагородження погодили підвести 17 березня, до 100 річниці створення Української Центральної Ради. В цей день запросимо переможців до Києва і в Києво-Могилянській академії, за участю організаторів та спонсорів вручимо призи та відзнаки. Кращі роботи будуть опубліковані окремою збіркою.

До речі, хочу додати, оскільки ми побачили, що цікавих робіт, які гідні бути відзначеними, надійшло чимало, ми почали роботу з потенційними спонсорами, щоб нагороду отримала не лише трійка призерів, як передбачено Положенням про конкурс, а більша кількість учасників.

Ведемо відповідну роботу і сподіваємось що підприємці, депутати на місцях відгукнуться і долучаться до нашого проекту. Ми були б раді щоб вони особисто приходили і вручали ці призи. Для них це може бути теж не просто благодійна чи громадська діяльність, а можливість заявити про свою позицію щодо теми конкурсу і почати співробітництво з Києво-Могилянською академією в рамках хорошого проекту.

• Але Положення про конкурс залишається без змін?

Так. Єдина зміна – кінцевий термін подачі робіт і дата нагородження. Решта залишається в межах Положення.

• Ви на початку розмови сказали про організацію олімпіад і що це буде наступним етапом проекту. Тобто, якщо я правильно розумію, конкурс – лише перший етап більш масштабного проекту? Можливо вже маєте назву проекту й ідеї щодо майбутніх форматів?

Так, дійсно, конкурс планувався в рамках більш великого проекту, розрахованого більш ніж на 2 роки. Завершення проекту на 100 річницю Дня Соборності 22 січня 2019 року. Проект ми назвали "Згода будує". Відповідно конкурс і всі подальші заходи спрямовані на активне обговорення тематики порозуміння, отримання навиків вирішення конфліктів, медіації.

Щодо інших майбутніх форматів, то будемо дивитись і вирішувати після завершення і підбиття підсумків конкурсу. Можливо змінюватимемо тематику, розширюватимемо категорії учасників. Але вже точно можу сказати, що письмовий конкурс відбуватиметься на щорічній основі і коли Міністерство освіти прийме положення про університетські олімпіади, то вона імовірно матиме кілька етапів: перший етап залишиться письмовим і буде відбірковим, а вже другий, третій етапи передбачатиме очну участь, де діти приїздитимуть в Києво-Могилянську академію, виконуватимуть завдання, можливо працювати над якимось колективним проектом.

Таким чином, талановиті діти матимуть змогу, шляхом таких от олімпіад, отримати не тільки матеріальні нагороди, а й додаткові бали для вступу до нашого навчального закладу, щоб долучитись до нашої могилянської креативної спільноти.

Києво-Могилянська академія, мабуть, єдиний вуз, який має сертифікатну програму "медіація та управління конфліктами" і ті хто його пройшов отримують сертифікат НаУКМА, який повністю адаптований під критерії підготовки медіаторів, що закладені в проекті Закону про медіацію. Окрім цього, у нас є гурток психології, є відповідні курси, також плануємо залучати студентів до дослідницьких програм щодо вирішення конфліктів.

• Наостанок, Андрію Миколайовичу, кілька мотивуючих слів до майбутніх учасників конкурсу і проекту.

Думаю, що участь, не тільки в нашому, а і в будь-якому іншому такому конкурсі – це певний виклик, можливість проявити себе і отримати фаховий зворотній зв’язок і оцінку своїм поточним навичкам. Тому мій основний меседж – беріть участь, будьте сміливі і дійте!