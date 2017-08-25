Капитан, который изменил ход войны

Этот офицер, я убежден, по-настоящему изменил ход российско-украинской войны. Он просто выполнял боевые задачи, он просто не поддался панике, его бойцы просто выполнили свою боевую работу. Результаты их грамотных действий стали известны всему миру. Об отважных воинах и их командире должна знать вся Украина

В результате смелых и решительных действий 2-й противотанковой батареи 51-й механизированной бригады 24 и 26 августа было уничтожено не менее 5 единиц российской бронетехники, значительное количество оккупантов убито, но самое главное - 11 российских военнослужащих взяты в плен. Впервые взяты в плен российские агрессоры! Кто же совершил этот подвиг? Ответ есть - он точно установлен, обстоятельства и детали получили подтверждения.

Автор: Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ



Российские десантники, из экипажей БМД, уничтоженных капитаном Ковалем, взятые в плен отделением сержанта Владимира Козака в селе Зеркальное 24 августа 2014-го, на пресс-конференции в Киеве после захвата в плен.

Сколько месяцев мы смотрели репортажи про "зеленых человечков", и они казались неуязвимыми. Да, вот эти всем известные по пресс-конференциям в СБУ и по репортажу "Еспресо.ТВ" российские десантники, все до одного - попали в плен благодаря бойцам одной батареи. Благодаря этим воинам Украина получила важнейшие козыри на международной арене - были впервые предъявлены доказательства российской агрессии, целая группа российских военных. Для современной информационной войны это имело неоценимое значение. Это позволило Украине добиться активного вмешательства международного сообщества, и коренным образом изменить внешнеполитическую обстановку. Факт пленения российских военных имел колоссальное значение для боевого духа украинской армии и украинского народа, поскольку показал, что врага можно бить, что наши воины имеют достаточный профессиональный уровень.

Сотни офицеров и генералов получают ордена и медали, получают звездопад на погоны и новые должности. Но народ Украины должен знать, что за полтора года войны Генштаб не провел ни одной операции, чтобы пленить хотя бы одного российского военного.

А самые большие заслуги перед Родиной и самое большое количество российских пленных было захвачено впервые в этой войне благодаря действиям капитана Константина Коваля и его бойцов - простых мужиков с Западной Украины. Большинство из них ничем не награждены. Сам капитан остается в том же звании, за свои действия он награжден скромным орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени - хотя то, что сделал этот скромный артиллерист, не сделал никто.

Но народ Украины и две маленьких дочери Константина, 2011 и 2014 годов рождения, должны знать: этот тихий, невероятно скромный парень 32 лет, семья которого живет в маленькой съемной квартире, который по-прежнему командует батареей в скромном капитанском звании - настоящий герой Украины, который вместе со своими волынскими парнями из 51-й бригады по-настоящему изменил ход войны.



Капитан Константин Коваль, командир 2-й противотанковой батареи 51-й механизированной бригады под Кутейниково, август 2014 года

Вот рассказ капитана Константина Коваля о его важнейших для украинской истории событиях, которые займут видное место в учебниках и хрестоматиях:

"Моя 2-я батарея противотанкового артиллерийского дивизиона 51-й механизированной бригады была полностью укомплектована мобилизованными бойцами. Я - кадровый офицер. Я просто старался делать свою работу. В АТО мы прибыли только в августе, активного участия в боевых действиях не принимали. Наши орудия расставляли в качестве средства усиления на блокпосты. Контактов с бронетехникой противника не было.

Утром 24 августа батарея в полном составе - 5 орудий, базировалась на комбикормовом комбинате в Кутейниково. Был праздничный день. До нас уже не первый день доносился гул разрывов артиллерии, по вечерам комбинат и окрестности накрывали "Грады". Но на комбинате мы были надежно укрыты. А к взрывам привыкаешь быстро.

Примерно в 8.00 я получил приказ командира дивизиона выехать на боевое задание в полном составе. Комдив сообщил нам обстановку - российские танковые и механизированные подразделения перешли границу, нам следовало развернуться для отражения вероятной российской атаки на Кутейниково. Детальной информации о направлении удара противника не было, взаимодействия с другими подразделениями тоже не было. Мы сами должны были выбрать подходящий рубеж для прикрытия района Кутейниково.



Район вторжения российских войск

Напугало ли меня российское вторжение? Хорошего ничего в этом не было, но мне дали приказ, значит надо ехать. Это же моя работа. Мы выехали примерно в 11.30 и отъехали недалеко. Рядом было скошенное поле, которое было для нас самым удобным рубежом, поскольку позволяло контролировать дорогу в наш тыл на село Зеркальное. Рядом в лесополосе стояла разведка 28- ой механизированной бригады, которая сообщила нам, что с юга на Кутейниково направляется колонна российской бронетехники. Как только мы развернулись, то увидели странную картину - вся техника 28-й бригады по тревоге завелась и… вся эта часть вышла из лесопосадки и уехала на Кутейниково.

Больше здесь не было наших подразделений. Пехота ушла и нас уже никто не прикрывал. Это было очень странно наблюдать. Предчувствие сложилось недоброе.

Вскоре на большой скорости мимо нас промчался джип батальона "Донбасс". Боец из машины рассказал, что наблюдал движение в нашу сторону колонны бронетехники без опознавательных знаков, но с российскими флагами: "Они идут прямо на вас!"

Многие мои ребята нервничали - ведь это был наш первый бой. Отход подразделений 28-й бригады оставлял нас одних, а ведь наши пушки не маневренные, зайдет противник с фланга и кроме автоматов мы ничем отбиваться не сможем.

Но я решил, что паники мы не допустим. Без боя Кутейниково не сдадим.

Было примерно 12.15, когда из лесопосадки к перекрестку между Кутейниково и Зеркальным на дистанцию 1100-1200 метров выехало три боевых машины без белых опознавательных полос. Больше никого из наших в этом районе не было. Это мог быть только враг. На поле у перекрестка 28-я бригада оставила свою БМП под украинским флагом. Российские бронемашины подъехали к перекрестку и остановились для оценки обстановки.

Дистанция была примерно 1100-1200 метров. Наводчики внесли поправку, распределили цели. Как только бронемашины противника остановились, я немедленно дал команду "огонь!"

Первый залп - перелет. Я внес поправку - "дистанция 1200!". Второй залп - "огонь!"

Прямые попадания по двум бронемашинам. Третья машина противника развернулась и ушла в посадку. От разбитых машин экипажи побежали в лесопосадку. Одна из бронемашин загорелась и взорвалась. Я сказал зарядить осколочными, и мы накрыли лесопосадку.

Бой закончился. Прошло примерно полчаса, противник, очевидно, доложил обстановку, и по нашему району открыла огонь артиллерия. Они били не совсем точно, разрывы ложились довольно близко. Стало понятно, что противник не знает наших точных позиций, и просто прочесывает квадрат артогнем. Но через какое-то время противник подтянет дополнительные силы, проведет доразведку и скорректирует огонь. Мы стояли просто в поле, и закопаться у нас времени не будет. Кроме того, нас никто не прикрывал, фланги были открыты. Ситуация была опасной.

Поэтому я принял решение свернуться и отойти к главным силам нашей батальонно-тактической группы в район Иловайска. Не имея информации о противнике и не имея прикрытия, я принял решение отходить по железнодорожным путям из Кутейниково, там, где противник нас явно не ожидал. К сожалению, во время отхода пришлось оставить два орудия. Их можно было бы эвакуировать только в спокойной обстановке. Но в этих условиях я не мог рисковать всем личным составом и оставшейся техникой. Российские подразделения могли появиться в любой момент, а батарее на марше нечем было бы их встретить кроме ручного стрелкового оружия".

А вот как рассказывает об этом на допросе российский военнослужащий - младший сержант Владимир Савостеев - участник боя с другой стороны. Савостеев - командир отделения 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии, который командовал БМД-2 с номером 334 - той самой, которая взорвалась в результате огня батареи Коваля:



БМД-2 младшего сержанта Владимира Савостеева из состава 98-й российской воздушно-десантной дивизии, уничтоженная огнем батареи капитана Коваля под Кутейниково 24 августа 2014-го. Фото и топопривязка - сотрудников Национального военно-исторического музея Минобороны Украины

"Мы доехали до перекрестка.. с чего вообще все началось - колонна остановилась, командир роты приказал вернуться за отставшей машиной. Я командир боевой машины. Мне и командиру взвода было приказано вернуться за отставшей машиной. Я выполнил его приказ. С командиром взвода развернули две боевые машины, вернулись к ж/д переезду, где нам нужно было забрать машину - такую же БМД с личным составом. Мы забрали, вернулись на указанную точку, где стояла колонна. Колонны уже не было. Колонна ушла. Проехав где-то метров пятьсот, мы поднялись на горку. Командир постоянно выходил на связь, но связи ни с кем не было. Пытались зрительно найти колонну, но тоже не удалось. Потому что и ветер, и кругом горели поля - увидеть нельзя было. Мы повернули сначала налево, проехав некоторое время, развернулись. Командир все это время сидел на связи, но никто не отвечал. Мы развернулись в обратном направлении, вернулись к этому перекрестку, повернули направо, то есть в обратном пути откуда мы приехали. Думали может колонна сама развернулась и куда-то уехала. Но то же самое - колонны не было. Тогда командир приказал развернуть машины и, доехав до перекрестка, повернули направо. Проехав метров 200-300, командир пытался все это время выйти на связь. 3 машины встало, он начал выходить на связь, потому что думал, может из-за гула машин ему не слышно. И в этот момент был первый взрыв. Но снаряд просто взорвался рядом, никого не зацепил. Мы все спрыгнули с машин и заняли круговую оборону. Половина личного состава - также как и я - заняли у боевых машин. И сразу же за ним прозвучал второй взрыв. Снаряд попал прямо в танк (имеется в виду - в БМД, сержант оговорился. - Ю.Б.). Куда точно - я не могу сказать, не определил. Всех от этой боевой машины раскидало я не знаю на какое расстояние. Пролежав, я не знаю сколько времени ( ну, минут 10), очнувшись я просто пополз. Куда полз.. первое - это подальше от боевой машины, потому что у моей машины начал срабатывать боекомплект. Прополз метров 100-150-200, я увидел, что со мной рядом еще несколько человек. Мы начали вместе выбираться. По нам сразу начал работать пулемет. Потому что мы ползли по полю с подсолнухами и если начинали поднимать голову, сразу же было видно, что очереди шли и подсолнухи падали. В это время работала артиллерия и с какой стороны она била.. поймите в тот момент не смотришь с какой стороны в тебя летят снаряды. Ты понимаешь, что небе нужно выжить и просто ползешь. Там было поле. Оно было наполовину скошенное. И был перелесок. Мы начали перебегать через этот перелесок и увидели, что по краю дороги бегут тоже наши военнослужащие. Мы начали двигаться все к этому перекрестку. Прибежав туда, мы увидели, что там были окопы, сделано что-то наподобие блиндажа. Мне сразу сказали, что механик-водитель боевой машины, которая взорвалась жив. Наводчик вот здесь сидит. Но механик очень сильно обгорел. Подбежав к нему, я увидел, что наводчик успел оказать ему первую медицинскую помощь. У него было шоковое состояние, лицо обожжено, на руки страшно смотреть. Все были напуганные, потерянные - что делать, куда дальше, какие действия и что происходит. Никто не мог понять. У нас должны были быть учения и такого ни на одних учениях не было. Я посмотрел, что офицеров нет и принял командование на себя. Приказал уйти в глубину метров на 200 и занять круговую оборону. И оказать помощь раненому до конца. А сам с сержантом Генераловым (заместитель командира взвода, старший сержант Алексей Генералов также был взят в плен 24 августа. - Ю.Б.) остались на перекрестке подождать остальной личный состав, который остался там. Может, кто живой есть, чтобы вернуться и забрать. Мимо нас проехало две боевых машины в сторону горевшего танка. Они подавали сигнал сбора и несколько раз останавливались. Мы поняли что они забирали тех, кто оставался там. Боевые машины еще немного времени покружив там вернулись на перекресток и проехав мимо нас, может они не увидели нас. Но в определенный момент один механик водитель увидел нас. Мы ему махнули что нужно проехать чуть дальше чтобы нас забрать, что в глубине леса личный состав. Но может он недопонял меня, скорее всего тоже был напуган. Потому что у нас никто не участвовал ни в каких боевых действиях.. мы начали двигаться, вернулись к личному составу и приняли решение, так как механику становилось очень плохо, надо было просто его спасать. Мы начали выбираться оттуда. Потому что кто-то из нас может понимал, что происходит что-то не то. Не по закону учений. Ни на одних учениях такого не было. Дойдя до моста, мы увидели несколько военнослужащих. Людей в военной форме с оружием. Увидев нашего раненного, они сразу же подошли к нам и предложили оказать помощь раненному. Мы согласились потому что он уже начал терять сознание и шок начал проходить. А боль у него была скорее всего непереносимая. Спросили кто старший. Я сказал - я. Меня проводили в их штаб. Наподобие то ли сарая, то ли фермы. Там были военнослужащие уже с нашивками, со всем.. нашивки не наши. И там мне объяснили, что мы находимся на украинской территории и находимся в плену".

Мы видим полное совпадение в описании деталей боя с двух сторон.



Место, на котором были уничтожены российские БМД - топопривязка Национального военно-исторического музея Украины



Фото сделано сотрудниками Национального военно-исторического музея Минобороны Украины - это грузовик предположительно из состава 40-го батальона "Кривбасс" под Кутейниково. Машину расстреляли российские войска утром 24 августа, во время парада в Киеве. Недалеко от этого места батарея Коваля уничтожила российские БМД

Огромную и неоценимую работу по установлению обстоятельств боя провели работники Национального военно-исторического музея Минобороны Украины, которые в сентябре 2014-го побывали на месте боя, и провели точную привязку к местности - именно военные историки обнаружили и сфотографировали остатки БМД-2 №334. Это точка на трассе Осыково-Кутейниково близ отметки 182,0. И можем сделать еще один важный вывод из показаний пленных российских десантников - в результате точного огня батареи Коваля, и последующего обстрела осколочными снарядами лесопосадки, куда побежали спасаться экипажи двух разбитых БМД, старший лейтенант Михаил Миленко - командир 3-го взвода 1-й парашютно-десантной роты 331-го полка, испугался и потерял управление своими бойцами. В результате потери связи с командованием, 10 российских десантники во главе со старшим сержантом Алексеем Генераловым и с младшим сержантом Савостеевым пошли в направлении села Зеркальное, где их без боя взяло в плен отделение разведчиков 51-й механизированной бригады под командованием сержанта Владимира Козака:

"В 17.00 я вывел бойцов в секрет в посадке у дороги близ села. И вскоре мы увидели, как по дороге со стороны Кутейниково на нас идут 10 солдат. Они шли, как "телятко на пасовищі". Они передвигались не в боевом порядке, и не были готовы к бою.

Мы взяли их без какого-либо сопротивления. Они были потрясены происходящим. Мы говорили с ними по-русски. Они рассказали сразу, что являются российскими военнослужащими из 98-й воздушно-десантной дивизии. Их направили на маневры в Ростовскую область. Ночью с 23 на 24 августа они пересекли границу Украины. Утром их подразделение в посадке в трех километрах от Кутейниково попало под обстрел. Была уничтожена боевая машина десанта, один из них был легко ранен. Двое их товарищей были убиты. Потеряв технику и связь, десантники пошли куда-то в поисках медицинской помощи. Они были шокированы тем, что попали в Украину и что здесь настоящая война.

Они нас не ожидали встретить. И сдались без сопротивления".



Фотография отделения российских десантников, часть которых попала в плен, сразу после вторжения в Украину. Обратите внимание на отсутствие опознавательных знаков

Так попали в плен российские десантники 98-й дивизии:

Архипов Сергей, Генералов Алексей, Горяшин Андрей, Кузьмин Артем (механик-водитель БМД-2 №334, ранен в результате прямого попадания снаряда) Мельчаков Иван, Митрофанов Артем, Почтоев Егор, Романцев Иван, Савостеев Владимир, Селезнев Сергей, Смирнов Сергей.

После прибытия орудий батареи Константина Коваля под Иловайск он немедленно получил новую задачу прикрыть от дальнейших атак противника дорогу из Кутейниково на Иловайск. И 26 августа под руководством капитана состоялся второй известный бой, в результате которого было захвачено еще трое российских военнослужащих.

Коваль занял удобную позицию. И замаскировал орудие батареи прямо на дороге. Наводчиком орудия был сержант Лукашук. Вот как рассказывает о действиях артиллеристов участник боя - начальник бронетанкового вооружения ОК "Юг" полковник Евгений Сидоренко:

"26 августа в 15.00 по дороге от Кутейниково на Иловайск была обнаружена колонна российской бронетехники - 16 единиц, включая танки, которая двигалась прямо на наши позиции, подвергшиеся артобстрелу. По радиостанции я услышал о движении колонны. Я был один рядом с российским танком, экипаж не был сформирован. Зная, что на позиции, прикрывавшей дорогу, стоит только одна наша противотанковая пушка "Рапира" из состава 2 противотанковой батареи 51-й механизированной бригады, я сел на место механика - водителя, и поехал на угрожаемое направление. У орудия стоял сам комбат Константин Коваль. Он прорвался из окружения в Иловайске, поэтому с удовольствием называю его имя. Наводчика орудия я также записал имя, но он пока не значится в списках вышедших из "котла", поэтому говорить сейчас об этом героическом воине и его расчете пока не буду. Парни проявили себя просто блестяще и профессионально. Первым же выстрелом была уничтожена головная машина противника - это была МТЛБ-6М, которая состоит на вооружении только российской армии.



Орудие старшего наводчика Лукашука из состава батареи капитана Коваля на дороге Кутейниково-Иловайск, 26 августа 2014-го года. Через несколько часов на батарею выйдет колонна российской 31-й десантно-штурмовой бригады, и рядовой Лукашук уничтожит 3 МТЛБ. Комбат Коваль управлял боем. Орудие было грамотно расположено и замаскировано, это обеспечило внезапность действий. Артиллеристы выждали, пока враг подойдет на 200 метров - били почти в упор, не страшась ответного огня.

В этот момент я понял, что надо прикрыть наше орудие во время перезарядки и отвлечь внимание от нашей засады, и резко выехал вперед на дорогу, перебрался в кресло командира и открыл огонь из крупнокалиберного пулемета по вражеской колонне и разбегающимся солдатам. Было немного тревожно, конечно, я же не знал, кто там за моей спиной - вдруг их сейчас накроют огнем, или они побегут, а я тут один останусь, на открытой местности вообще без шансов. Но ребята оказались настоящими героями и профессионалами. Они подбили две следующих машины противника.



Три МТЛБ - марки МТЛБ-ВМ и МТЛБ-6МА российского производства, которых нет на вооружении украинской армии, разбитых огнем орудия солдата Лукашука из батареи Коваля 26 августа 2014-го под Иловайском

Россияне открыли беспорядочный огонь и под прикрытием дыма и пожара трех передовых бронемашин скрылись, бросив своих убитых и одного тяжелораненого солдата из состава 31-й десантно-штурмовой бригады".



Российские десантники Руслан Ахмедов и Арсений Ильмитов из состава 31-й десантно-штурмовой бригады, взяты в плен под Иловайском 27-28 августа 2014 года (на коллаже возможна ошибка). Находились в составе подразделений 31-й бригады, три МТЛБ, в которой были уничтожены огнем орудия солдата Лукашука из батареи Коваля, однако взяты в плен немного позднее этого боя

Благодаря профессионализму и личному мужеству съемочной группы "Еспресо.ТВ" в составе Егора Воробьева и Ростислава Шапошникова, об этом событии узнала вся Украина.

Вероятно, из того же подразделения могли быть и взятые в плен позднее солдат Руслан Ахмедов и старший сержант Арсений Ильмитов из состава 31-й десантно-штурмовой бригады. Обстоятельства их пленения уточняются. Возможно они и были в других машинах из той разбитой колонны.

В бою 26 августа огонь по врагу прямой наводкой вел старший наводчик рядовой Лукашук, который также достоин самой высокой награды - посмотрите с какой короткой дистанции он открыл огонь! Его орудие было прямо на дороге, под ответным огнем врага, но он не прекращал бой, пока не уничтожил три машины противника!



Разбитые МТЛБ 31-й десантно-штурмовой бригады РФ - вид со стороны Кутейниково. Орудие Коваля стояло чуть выше на самом повороте дороги . Оцените, какая была короткая дистанция

Список особового складу 2-ої протитанкової артилерійської батареї 51-ої окремої гвардійської механизованої бригади, яка відзначилася в бою з передовим загоном противника на підступах до міста Іловайськ 26 серпня 2014 року:

1. Капітан Коваль К. В.

2. Лейтенант Полюхович П. П.

3. Лейтенант Шванк О. М.

4. Молодший сержант Радь Ю. С.

5. Старший солдат Бодейчук В. М.

6. Старший солдат Голіней М. І.

7. Старший солдат Калюжний Ю. В.

8. Старший солдат Ковальчук Я. П.

9. Старший солдат Котик В. В.

10. Старший солдат Лаврішин Б. І.

11. Старший солдат Лящук М. М.

12. Старший солдат Пятківскький Р. М.

13. Старший солдат Самчук Т. О.

14. Старший матрос Карпюк А. М.

15. Рядовий Абраменко Д. В.

16. Солдат Ахметов О. С.

17. Солдат Жук А. О.

18. Солдат Криворучко Н. С.

19. Рядовий Лукащук В. О.

20. Рядовий Педченко М. С.

21. Солдат Руссов О. А.

22. Рядовий Франчук З. В.

23. Солдат Цалай Д. С.

24. Старший солдат Касянчук С. Я. (прикомандирований).

Склад гарматного розрахунку, який знищив в бою 26 серпня 2014 року дві ворожі бойові машини МТ-ЛБ:

1. Старший навідник рядовий Лукащук В. О.

2. Номер розрахунку солдат Руссов О. А.

3. Номер розрахунку старший солдат Касянчук С. Я.

4. Механік-водій старший солдат Ковальчук Я. П.

Автобиография героя- капитана Константина Коваля:

"Коваль Костянтин Валерійович народився 18 вересня 1983 року в м. Львові в родині військовослужбовця, українець.

В 1990 році пішов в перший клас Ізяславської середньої школи, 8 класів якої закінчив в 1997 році та поступив до Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, який закінчив в 2000 році.

В 2001 році поступив до Сумського військового інституту Ракетних військ і артилерії, який закінчив в 2005 році та був направлений для проходження служби у війська Західного оперативного командування, у м. Яворів, де проходив службу на посаді командира взводу - старшого офіцера на гаубичній самохідно-артилерійській батареї - до лістопада 2005 року.

У зв'язку з реорганізаційними заходами був переведений в м. Львів до 10-го окремого батальйону охорони та обслуговування штабу ЗахОК, де проходив службу на посаді командира взводу охорони роти охорони - до червня 2008 року.

Для подальшого проходження служби був переведений в м. Луцьк до Волинського обласного військового комісаріату, де проходив службу на посаді офіцера 1-го відділу - мобілізаційного і обліку - до січня 2009 року.

У звязку з реорганізаційними заходами був переведений в м. Володимир-Волинський до 51-ї окремої механізованої бригади, де проходив службу на наступних посадах:

З січня 2009 року по жовтень 2010 року - командир взводу - старший офіцер на гаубичній самохідно-артилерійській батареї.

З жовтня 2010 року по квітень 2014 року - командир кадру протитанкової батареї протитанкового артилерійського дивізіону.

З квітня 2014 року по дійсний час - командир протитанкової батареї протитанкового артилерійського дивізіону".

Капитан Коваль участвовал в прорыве окружения из Иловайска. Он прошел через ад, но в плен не сдался, и сумел выйти из окружения с группой бойцов. Сейчас продолжает службу. В том же звании, в той же должности, в той же съемной квартире... Не лучше положение и других героев батареи Коваля. Вся их 51-я бригада после августовских была обвинена в невыполнении приказов и... расформирована! Поэтому героями им не стать - если только народ Украины не решит по-другому и не поможет восстановить справедливость.

Наш долг отдать самую большую дань уважения этому герою и воинам 51-й бригады, которые в те страшные месяцы 2014-го совершили невозможное. Они показали что врага можно бить. Спасибо, парни, низкий поклон..

Благодарю за помощь в подготовке статьи военных историков из Национального военно-исторического музея Министерства обороны Украины.

Автор: Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ