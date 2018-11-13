Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата Павелка

Андрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата

Завдяки соціальним мережам цивільної дружини голови бюджетного комітету парламенту, журналісти програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом" знайшли у Андрія Павелка незадекларовані: житло, Bentley та інших витрат на 20 мільйонів гривень.

Хоча Павелко не визнав, що має незадекларовану родину, в листопаді 2018 журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" зафіксували кортеж нардепа та автомобіль Катерини Чаус біля ресторану Fabius. Вони разом перебували на святкуванні дня народження іншого депутата від БПП - Максима Єфімова - і разом покинули заклад.

У декларації за 2017 рік Павелко не вказав жодного об’єкту нерухомості у власності чи користуванні. Однак завдяки соцмережам журналісти програми знайшли помешкання, в якому вони жили майже два роки. Це елітна новобудова в центрі Києва.

По деталям фотографій - візерунку на підлозі,стільцям та інтер’єру квартири - журналісти знайшли саме цю квартиру.

На сайті оренди нерухомості навіть розміщена фотографія стіни в цій квартирі, з написом “HappyBirthday Liza”. Ліза – це донька Катерини Чаус та падчерка Андрія Павелка, яка цілувала Кубок Ліги Чемпіонів на фото, що облетіло інтернет.

Наразі квартира здається в оренду за 17 тисяч доларів на місяць, а вартість її купівлі - більше 2 мільйонів доларів.

Ціна пояснюється тим, що помешкання у 320 м2 оздоблене покриттям з гальванічного золота, з окремою кімнатою для гардеробу, каміном та винною шафою.

Судячи зі світлин Катерини у соцмережах, родина Павелка проживала там мінімум два роки. За вказаною на сайті нерухомості ціною, оренда в цей період склала майже півмільйона доларів.

Окрім нерухомості, на фото Катерина Чаус засвітила коштовну ювелірку, зокрема комплект VanCleef загальною вартістю у майже 2 мільйона гривень.

Також в соціальних мережах Катерина Чаус викладає світлини з численних курортів.

У кінці 2014 року в соціальній мережі Вконтакті вона запостила фотографії з описом: "Маврикій". Завдяки фасаду будівлі на задньому плані фотографії, журналісти визначили точний готель – це п’ятизірковий RoyalPalmMauritius. Тижневий тур на двох коштує 200 тисяч гривень.

Взимку 2015 року Катерина разом з чоловіком відпочивала в одному з найдорожчих готелів на Мальдівах - ChevalBlanc. На назву закладу вказує абревіатура “С B” на сідлі велосипеду, який потрапив на знімок.

Вдруге Катерина поїхала відпочивати на Мальдіви через рік. На цей раз журналісти визначили місце відпочинку завдяки панорамі острову та гамаку, що на фото.

Тижневий відпочинок на двох в цьому готелі коштує півмільйона гривень. Загалом, два рази відпочити в цьому закладі коштуватиме мільйон гривень.

Навесні 2015 року Катерина Чаус постить фото з п’ятизіркового готелю Four Seasons Resort Seychelles. Тижневий тур коштує 8 тисяч доларів.

А влітку 2015 - вона вже у Туреччині. На фотографії потрапив візерунок плитки та фасад будівель вилл. Тиждень відпочинку в цьому готелі коштує 10 тисяч доларів.

Серед інших Катерина запостила відпочинок в п’ятизіркових готелях Монако та Арабських Еміратів.

Також Катерина Чаус позує біля приватного літака Challenger 350. Згідно з описом під фотографією, вона прямувала з Мілану в Париж. Переліт в один бік коштує приблизно 8 тисяч євро.

На світлинах в інстаграмі доньки Катерини Чаус, тобто падчерки Павелка, Лізи, викладені фотографії з салону автомобілю Bentley Continental 2010 року випуску. Наразі така автівка коштує більше 100 тисяч доларів.

Він був зареєстрований на Катерину в день її народження. На сторінці Спрашивай.ру Катерина розповіла, що цей автомобіль їй подарував особисто Андрій Павелко.

Згодом Bentley продали, а Катерина Чаус стала власницею Range Rover 2017 року випуску. Його ціна стартує від 120 тисяч доларів.

Саме на ньому у 2017 році в центрі Києва Катерину Чаус зупинила патрульна поліція. Згідно протоколу, вона керувала автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, проте справу закрили через закінчення строків давності.

Окрім цього, Андрій Павелко подарував автомобіль Range Rover Evoque 2012 року випуску своїй тещі. На сайтах з продажу автівок таку модель можна знайти за 30 тисяч доларів.

У свою електронну декларацію за 2017 рік Павелко вніс 15 годинників, орендований автомобіль Lexus та 30 мільйонів гривень готівки. Цей обсяг готівки лишається практично незмінним вже три роки, не дивлячись на багатомільйонні витрати, які засвітила в своїх соціальних мережах Катерина Чаус .

Всього, за підрахунками журналістів, за три роки в обхід декларування неофіційна дружина Павелка засвітила в соціальних мережах витрат на 21 мільйон гривень, не відображених у декларації нардепа.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом" вже розповідали про збудований Федерацією футболу України за кошти УЄФА комерційний завод із виробництва штучного покриття для футбольних полів. Через дискримінаційні вимоги в тендерах цей завод отримав майже 100 мільйонів бюджетних коштів.

Розслідування Анатолія Остапенка для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом"