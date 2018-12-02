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13 лютого Саакашвілі мали допитати у справі розстрілів на Інститутській

Його офіційно викликали на допит
Лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі, якого сьогодні, 13 лютого, затримали в Києві та вислали з України, мали допитати у справі розстрілу на Інститутській.
13 лютого Саакашвілі мали допитати у справі розстрілів на Інститутській Фото: ukranews.com

Про це зазначила адвокат Небесної Сотні Евгенія Закревська.

"Завтра на 11:30 заплановано допит Саакашвілі у Святошинському суді м. Києва у справі розстрілу на Інститутській. Він офіційно викликаний як свідок. Очікується що він прояснить так звану "версію" грузинських снайперів – з його показів має стати зрозуміло, чи можна вірити "свідкам", яких заявляє захист беркутівців", – зауважила адвокат.

Нагадаємо, сьогодні лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві.

У Державній прикордонній службі України заявляють, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.

Соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що політик зателефонував йому з Польщі.

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12 02 2018 19:20
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