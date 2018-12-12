15% дорослого населення Землі хотіли б емігрувати зі своєї країни
Про це свідчать дані дослідження інституту Gallup, яке проводилося в 2015-2017 роках у 152 країнах світу. Всього було опитано 453 тисячі осіб.
У деяких країнах емігрувати хоче щонайменше половина населення. На першому місці серед них - Сьєрра-Леоне, де про бажання виїхати заявив 71% дорослого населення. Величезний відсоток охочих емігрувати також у Ліберії, Гаїті, Албанії, Сальвадорі, Демократичній Республіці Конго, Гані, Домініканській Республіці, Нігерії, Вірменії, Гондурасі, Сирії та Косові.
Найбільше потенційних емігрантів приваблюють США, Канада і Німеччина.
Нагадаємо, що представники більш ніж 150 держав підписали Всесвітній пакт про безпечну, впорядковану й регульовану міграцію, який вперше встановлює загальносвітові стандарти поводження з трудовими мігрантами.
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