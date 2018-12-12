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15% дорослого населення Землі хотіли б емігрувати зі своєї країни

Найбільше потенційних емігрантів приваблюють США, Канада і Німеччина
Понад 750 млн осіб, або 15% дорослого населення Землі, хочуть емігрувати зі своєї країни.
15% дорослого населення Землі хотіли б емігрувати зі своєї країни

Про це свідчать дані дослідження інституту Gallup, яке проводилося в 2015-2017 роках у 152 країнах світу. Всього було опитано 453 тисячі осіб.

У деяких країнах емігрувати хоче щонайменше половина населення. На першому місці серед них - Сьєрра-Леоне, де про бажання виїхати заявив 71% дорослого населення. Величезний відсоток охочих емігрувати також у Ліберії, Гаїті, Албанії, Сальвадорі, Демократичній Республіці Конго, Гані, Домініканській Республіці, Нігерії, Вірменії, Гондурасі, Сирії та Косові.

Найбільше потенційних емігрантів приваблюють США, Канада і Німеччина.

Нагадаємо, що представники більш ніж 150 держав підписали Всесвітній пакт про безпечну, впорядковану й регульовану міграцію, який вперше встановлює загальносвітові стандарти поводження з трудовими мігрантами.

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12 12 2018 22:48
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