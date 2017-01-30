19 годин тривав бій за авдіївську промзону у неділю – штаб

Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли сил АТО з мінометів, танків та гармат, і підтягли до фронту реактивну артилерію

Бій за авдіївську промзону 29 січня тривав безперервно протягом 19 годин.

"Під час жорстоких боїв за авдіївську промзону, противник активізувався на флангах. Під час ранкових сутінків противник намагався атакувати сили АТО, що займають позиції в районі Кам’янки та Крутої Балки. Бій тривав 1 годину. Через кілька годин на цих же рубежах, російсько окупаційні війська організували 2 мінометних обстріли, випустивши понад 30 мін", – повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу, інформує "Українська Правда".

Дещо пізніше, після 13 години, окупанти атакували позицію "Шахта Бутівка" з боку Спартака.

"Це був відволікаючий удар з метою розпорошити сили АТО, і ускладнити управління військами в боях за авдіївську промзону. Ця агресивна провокація також завершилася невдало для противника", – повідомив Мотузяник.

"В підсумку вчора бій за авдіївську промзону тривав безперервно протягом 19 годин. При цьому, за підрахунками Генерального штабу, було випущено кілька сотень снарядів та мін", – зазначив він.

При цьому, за словами Мотузяника, бойові дії досі не завершилися, а продовжуються й у понеділок.

"Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли сил АТО з мінометів, танків та гармат, і підтягли до фронту реактивну артилерію", – зазначив полковник.

За даними Генштабу внаслідок бойових дій 29 січня, за попередньої інформацією, 5 українських військовослужбовців загинули, 14 – отримали поранення і травми.

"Майже всіх втрат українські війська зазнали під час важких боїв у Авдіївці" – зазначив Мотузяник.

В боях під Авдіївкою загинув 23-річний Андрій Кизило. У військового залишилася дружина і 8-місячний син.