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19 годин тривав бій за авдіївську промзону у неділю – штаб

Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли сил АТО з мінометів, танків та гармат, і підтягли до фронту реактивну артилерію
Бій за авдіївську промзону 29 січня тривав безперервно протягом 19 годин.
19 годин тривав бій за авдіївську промзону у неділю – штаб Фото:112.ua

"Під час жорстоких боїв за авдіївську промзону, противник активізувався на флангах. Під час ранкових сутінків противник намагався атакувати сили АТО, що займають позиції в районі  Кам’янки та Крутої Балки. Бій тривав 1 годину. Через кілька годин на цих же рубежах, російсько окупаційні війська організували 2 мінометних обстріли, випустивши понад 30 мін", –  повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник  на брифінгу, інформує "Українська Правда".

Дещо пізніше, після 13 години, окупанти атакували позицію "Шахта Бутівка" з боку Спартака.

"Це був відволікаючий удар з метою  розпорошити сили АТО, і ускладнити управління військами в боях за авдіївську промзону. Ця агресивна провокація також завершилася невдало для противника", – повідомив Мотузяник.

"В підсумку вчора бій за авдіївську промзону тривав безперервно протягом 19 годин. При цьому, за підрахунками Генерального штабу, було випущено кілька сотень снарядів та мін", – зазначив він.

При цьому, за словами Мотузяника, бойові дії досі не завершилися, а продовжуються й у понеділок.

"Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли сил АТО з мінометів, танків та гармат, і підтягли до фронту реактивну артилерію", – зазначив полковник.

За даними Генштабу внаслідок бойових дій 29 січня, за попередньої інформацією, 5 українських військовослужбовців загинули, 14 – отримали поранення і травми.

"Майже всіх втрат українські війська зазнали під час важких боїв у Авдіївці" – зазначив Мотузяник.

В боях під Авдіївкою загинув  23-річний Андрій КизилоУ військового залишилася дружина і 8-місячний син.

 
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30 01 2017 13:31
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