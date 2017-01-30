19 годин тривав бій за авдіївську промзону у неділю – штаб
"Під час жорстоких боїв за авдіївську промзону, противник активізувався на флангах. Під час ранкових сутінків противник намагався атакувати сили АТО, що займають позиції в районі Кам’янки та Крутої Балки. Бій тривав 1 годину. Через кілька годин на цих же рубежах, російсько окупаційні війська організували 2 мінометних обстріли, випустивши понад 30 мін", – повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу, інформує "Українська Правда".
Дещо пізніше, після 13 години, окупанти атакували позицію "Шахта Бутівка" з боку Спартака.
"Це був відволікаючий удар з метою розпорошити сили АТО, і ускладнити управління військами в боях за авдіївську промзону. Ця агресивна провокація також завершилася невдало для противника", – повідомив Мотузяник.
"В підсумку вчора бій за авдіївську промзону тривав безперервно протягом 19 годин. При цьому, за підрахунками Генерального штабу, було випущено кілька сотень снарядів та мін", – зазначив він.
При цьому, за словами Мотузяника, бойові дії досі не завершилися, а продовжуються й у понеділок.
"Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли сил АТО з мінометів, танків та гармат, і підтягли до фронту реактивну артилерію", – зазначив полковник.
За даними Генштабу внаслідок бойових дій 29 січня, за попередньої інформацією, 5 українських військовослужбовців загинули, 14 – отримали поранення і травми.
"Майже всіх втрат українські війська зазнали під час важких боїв у Авдіївці" – зазначив Мотузяник.
В боях під Авдіївкою загинув 23-річний Андрій Кизило. У військового залишилася дружина і 8-місячний син.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- ФОТО Захисники довкілля вперше показали величезну систему рифів біля Амазонки, – Фото
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: